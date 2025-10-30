Il Giro d’Italia 2026 si concluderà a Roma. “Deve diventare tradizione come Parigi per il Tour”

Il traguardo finale del Giro d’Italia 2026 sarà a Roma. Nelle ultime settimane c’erano state voci di una tappa conclusiva a Milano, tornando dunque ad una storica tradizione della Corsa Rosa, ma sono arrivate conferme che sarà la Capitale ad ospitare l’ultimo appuntamento del Giro proprio come avviene ormai dal 2023.

A confermare questa notizia è stato Alessandro Onorato, assessore Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda della città di Roma. Da ormai molti anni Onorato ha spinto per avere Roma come tappa conclusiva del Giro d’Italia e anche questa volta è riuscito a battere la concorrenza di Milano, che ora spera di avere almeno una cronometro nel corso della seconda settimana.

Queste le parole di Onorato in un’intervista a Il Messaggero: “La tappa finale del Giro d’Italia 2026 si terrà a Roma, come avvenuto negli ultimi tre anni consecutivi. Deve essere una tradizione che una manifestazione così importante per il Paese, a livello sociale, storico e sportivo, si concluda nella Capitale, come avviene per il Tour de France a Parigi”

Inoltre la chiusura del Giro d’Italia a Roma porta grande valore sociale ed economico alla città. Lo stesso Onorato parla di un “Valore tra 100 e 200 milioni di euro. Senza dimenticare il ritorno sociale, con una festa di popolo gratuita che dura più giorni e coinvolge migliaia di famiglie”