Il dolore alla coscia e il doppio “massaggio”, poi la vittoria: cos’è successo a Jannik Sinner a Vienna

Jannik Sinner ha riscontrato qualche difficoltà fisica nel corso della finale del torneo ATP 500 di Vienna. Il momento critico ha avuto luogo nel corso del terzo set sul cemento della capitale austriaca, dopo il superamento della due ore di gioco (il tedesco aveva avuto la meglio nella prima frazione, il tennista italiano aveva prevalso nel secondo parziale).

Durante il settimo gioco, dopo che Zverev ha messo a segno il 40-15, il numero 2 del mondo si è toccato il quadricipite della coscia sinistra. Il teutonico si è aggiudicato il game, ma Sinner ha prontamente reagito e ha pareggiato i conti con un paio di ace consecutivi (4-4). Il secondo episodio che ha evidenziato una difficoltà da parte del 24enne si è manifestato pochi istanti dopo: errore di rovescio dal centro (15-15 nel nono game) e Sinner si è toccato nuovamente la coscia sinistra.

Il nostro portacolori è andato in apnea, ha subito un ace, poi un diritto in contropiede e una seconda vincente (4-5). Sinner si è trovato costretto a servire per rimanere nell’incontro ed è riuscito a sfruttare al meglio il proprio turno di battuta con un paio di ace al centro (5-5). Il problema alla coscia sinistra sembra dimenticato, esce alla distanza, annulla una palla del 6-5 a Zverev, opera il break con uno scambio di forza dal fondo e va al servizio per alzare al cielo il trofeo, completando l’opera in maniera brillante.