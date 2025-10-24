I tabelloni di Sinner e Alcaraz a confronto a Parigi: tante mine vaganti per lo spagnolo

Lo spagnolo Carlos Alcaraz e l’azzurro Jannik Sinner potranno incontrarsi in finale nell’ATP Masters 1000 di Parigi: i due, infatti, sono rispettivamente il numero 1 ed il numero 2 del seeding, e sono per questo motivo agli antipodi nel tabellone. Entrambi usufruiranno di un bye all’esordio, scendendo in campo al secondo turno.

Lo spagnolo nei sedicesimi inizierà il proprio cammino con uno tra il britannico Cameron Norrie e l’argentino Sebastian Baez, poi agli ottavi possibile incrocio con il ceco Jiri Lehecka o il transalpino Arthur Rinderknech. Ai quarti eventuale scontro con il canadese Felix Auger-Aliassime o con il norvegese Casper Ruud, infine nel penultimo atto scontro con lo statunitense Taylor Fritz o con l’australiano Alex de Minaur.

Dall’altro lato esordio per Sinner contro uno tra lo statunitense Alex Michelsen ed il belga Zizou Bergs, poi negli eventuali ottavi l’azzurro potrebbe incrociare uno tra il ceco Jakub Mensik ed il serbo Miomir Kecmanovic, mentre nei quarti l’italiano se la potrebbe vedere con lo statunitense Ben Shelton o con il russo Andrey Rublev. Nel penultimo atto l’avversario, tra quelli inseriti nella parte bassa del tabellone, potrebbe essere uno tra Lorenzo Musetti ed il tedesco Alexander Zverev.

TABELLONE ATP MASTERS 1000 PARIGI

Carlos Alcaraz bye

Cameron Norrie vs Sebastian Baez

Arthur Rinderknech vs Qualificato

Valentin Vacherot vs Jiri Lehecka

Felix Auger-Aliassime vs Qualificato

Alexandre Muller vs Brandon Nakashima

Daniel Altmaier vs Marcos Giron

Casper Ruud bye

Taylor Fritz bye

Terence Atmane vs Qualificato

Corentin Moutet vs Qualificato

Alexander Bublik vs Alexei Popyrin

Karen Khachanov vs Benjamin Bonzi

Denis Shapovalov vs Joao Fonseca

Tallon Griekspoor vs Gabriel Diallo

Alex de Minaur bye

Lorenzo Musetti bye

Lorenzo Sonego vs Qualificato

Giovanni Mpetshi Perricard vs Grigor Dimitrov

Jaume Munar vs Daniil Medvedev

Alejandro Davidovich Fokina vs Ugo Humbert

Luciano Darderi vs Arthur Cazaux

Camilo Ugo Carabelli vs Qualificato

Alexander Zverev bye

Ben Shelton bye

Flavio Cobolli vs Tomas Machac

Learner Tien vs Nuno Borges

Andrey Rublev vs Qualificato

Jakub Mensik vs Francisco Cerundolo

Miomir Kecmanovic vs Qualificato

Alex Michelsen vs Zizou Bergs

Jannik Sinner bye