Hockey pista: Viareggio in testa in Serie A1, in attesa di Trissino e Lodi

La terza giornata della Serie A1 di hockey pista, in attesa dei posticipi che vedranno coinvolte Castiglione-Grosseto, Bassano-Lodi e Trissino Follonica (domenica 26 ottobre alle ore 18.00), regala gol, spettacolo e imprevedibilità.

Dopo l’anticipo del venerdì, che ha visto il Monza schiantare il Valdagno per 5-1 grazie a una ripresa semplicemente incontenibile, le partite di sabato 25 ottobre hanno visto il Viareggio continuare il suo percorso a punteggio pieno, grazie al 2-1 sul Novara (decisivo Ambrosio, in una serata che ha visto anche i successi del Forte dei Marmi, emozionante 5-6 sulla pista del Giovinazzo, e del Sarzana, 4-2 sul Breganze.

Domani, come detto, tris di partite: tutte in contemporanea, per capire quale delle squadre impegnate potrà raggiungere i viareggini in testa o insediarsi comunque nelle zone alte di una classifica cortissima. Di seguito i tabellini delle gare e il programma della 3a giornata della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista.

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – STAGIONE REGOLARE – SERIE A1 – GIORNATA 3 – VENERDI’ 24, SABATO 25 e DOMENICA 26 OTTOBRE 2025 – Programma e note tecniche

Venerdì 24 Ottobre 2025 – ore 21:00 – PalaSomaschini di Seregno (MB)

TEAM SERVICE CAR H.R.C. MONZA – WHY SPORT H.C. VALDAGNO = 5-1 (1-1, 4-0)

Team Service Car Monza: Velazquez, Galimberti (C), Bielsa, Olmos, Colamaria – Zucchetti, Marzonetto, Pesavento, Gariboldi, Borgonovo – All. Jaquierz

Why Sport Valdagno: Veiria, Diquigiovanni (C), Seixas, Crocco N, Barbosa – Honorio, Piccoli Giu, Crocco F, Tomba, Bovo – All. Mascarenhas

Marcatori: 1° tempo: 12’50” Honorio (VAL), 15’13” Zucchetti (MNZ) – 2° tempo: 2’47” Bielsa (MNZ), 6’19” Olmos (rig) (MNZ), 23’53” Bielsa (sup.num) (MNZ), 24’38” Galimberti (sup.num) (MNZ)

Espulsioni: 1° Tempo: 6’54” Bielsa (2′) (MNZ) – 2° tempo: 23’28” Sanches (2′) (VAL)

Arbitri: Andrea Davoli di Modena e Eugenio Sala di Correggio (RE)

Sabato 25 Ottobre 2025 – ore 20:00 – PalaPansini di Giovinazzo (BA)

INDECO A.F.P. GIOVINAZZO – VERSILIA HOCKEY FORTE = 5-6 (1-3, 4-3)

Indeco AFP Giovinazzo: Guia, Clavel, Amato (C), Cardoso, Mura – Turturro, Dagostino, Mezzina, Cannato, Dangelico – All. Depalma

Versilia H.Forte: Gnata (C), Ballestero D, Duhalde, Lopez, Bozzetto – Checchetto, Raffaelli, Giovannelli T, Cacciaguerra, Ciupi – All. Crudeli

Marcatori: 1° tempo: 11’55” Cardoso (AFP), 15’22” Checcheto (FDM), 19’11” Raffaelli (FDM), 21’21” Lopez (FDM) – 2° tempo: 0’37” Cardoso (AFP), 9’29” Clavel (AFP), 12’05” Cardoso (AFP), 15’48” Clavel (AFP), 18’23” Ballestero (FDM), 19’23” Ballestero (FDM), 22’28” Lopez (FDM)

Arbitri: Paolo Moresco di Marostica (VI) e Cristiano Parolin di Bassano (VI)

Sabato 25 Ottobre 2025 – ore 20:45 – PalaHockey Giuliano Tori di Sarzana (SP)

HOCKEY SARZANA – HOCKEY BREGANZE = 4-2 (3-1, 1-1)

Sarzana: Corona, Borsi (C), Rubio, Munne, De Rinaldis – Tabarelli, Manrique, Angeletti, Lavagetti, Grossi – All. Festa

Breganze: Tagliapietra Giu, Dal Santo (C), Volpe, Agostini, Cairo – Tagliapietra Gio, Battaglin, Costenaro, Tagliapietra Ant, Belvedere – All. Thiella

Marcatori: 1° tempo: 15’10” Tagliapietra Gio (BRE), 17’49” Manrique (SAR), 19’12” De Rinaldis (SAR), 24’16” Tabarelli (SAR) – 2° tempo: 9’12” Tagliapietra Gio (BRE), 11’50” Munne (SAR)

Espulsioni: 2° tempo: 18’18” De Rinaldis (2′) (SAR), 18’55” Cairo (rosso) (BRE), 21’30” Manrique (2′) (SAR)

Arbitri: Simone Brambilla di Agrate Brianza (MB) e Vincenzo Marinelli di Giovinazzo (BA)

Sabato 25 Ottobre 2025 – ore 21:00 – PalaBarsacchi di Viareggio (LU)

GB MEC C.G.C. VIAREGGIO – TR AZZURRA NOVARA = 2-1 (1-1, 1-0)

GB Mec CGC Viareggio: Gomez, Cinquini E, Torner, D’Anna (C), Ambrosio F – Muglia, Rosi, Lombardi, Puccinelli, Poletti Fil – All. De Gerone

TR Azzurra Novara: Fongaro, Maniero, Dinis, Gavioli G, Illuzzi – Moyano, Torres R, Brusa (C), Pigato – All. Tataranni

Marcatori: 1° tempo: 0’24” Maniero (NOV), 1’06” D’Anna (CGC) – 2° tempo: 14’40” Ambrosio (CGC)

Espulsioni: 1° tempo: 10’05” Maniero (2′) (NOV)

Arbitri: Joseph Silecchia di Giovinazzo (BA) e Francesco De Palma di GIovinazzo (BA)

Domenica 26 Ottobre 2025 – ore 18:00 – PalaUbroker di Bassano (VI)

UBROKER BASSANO – BCC CENTROPADANA AMATORI W.LODI

Arbitri: Matteo Galoppi di Follonica (GR) e Franco Ferrari di Viareggio (LU)

DIRETTA YOUTUBE – Commento di Vincenzo Pittureri

Domenica 26 Ottobre 2025 – ore 18:00 – PalaDante di Trissino (VI)

HOCKEY TRISSINO – INNOCENTI COSTRUZIONI FOLLONICA H.

Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara ed Edoardo Pigato di Montecchio (VI)

DIRETTA YOUTUBE – Commento di Gabriele Pellizzaro e Nicola Ciatti

Domenica 26 Ottobre 2025 – ore 18:00 – PalaUbroker di Bassano del Grappa (VI)

BLUE FACTOR H.C. CASTIGLIONE – C.P. GROSSETO 1951

Arbitri: Massimiliano Carmazzi di Viareggio (LU) e Luca Molli di Viareggio (LU)

DIRETTA YOUTUBE – Commento di Enrico Giovannelli

