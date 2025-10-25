Hockey Pista

Hockey pista: Viareggio in testa in Serie A1, in attesa di Trissino e Lodi

Michele Cassano

Pubblicato

14 minuti fa

il

Viareggio-Novara / Hockey pista - FISR - Emanuele Bernardini

La terza giornata della Serie A1 di hockey pista, in attesa dei posticipi che vedranno coinvolte Castiglione-Grosseto, Bassano-Lodi e Trissino Follonica (domenica 26 ottobre alle ore 18.00), regala gol, spettacolo e imprevedibilità.

Dopo l’anticipo del venerdì, che ha visto il Monza schiantare il Valdagno per 5-1 grazie a una ripresa semplicemente incontenibile, le partite di sabato 25 ottobre hanno visto il Viareggio continuare il suo percorso a punteggio pieno, grazie al 2-1 sul Novara (decisivo Ambrosio, in una serata che ha visto anche i successi del Forte dei Marmi, emozionante 5-6 sulla pista del Giovinazzo, e del Sarzana, 4-2 sul Breganze.

Domani, come detto, tris di partite: tutte in contemporanea, per capire quale delle squadre impegnate potrà raggiungere i viareggini in testa o insediarsi comunque nelle zone alte di una classifica cortissima. Di seguito i tabellini delle gare e il programma della 3a giornata della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista.

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – STAGIONE REGOLARE – SERIE A1 – GIORNATA 3 – VENERDI’ 24, SABATO 25 e DOMENICA 26 OTTOBRE 2025 – Programma e note tecniche

Venerdì 24 Ottobre 2025 – ore 21:00 – PalaSomaschini di Seregno (MB)
TEAM SERVICE CAR H.R.C. MONZA – WHY SPORT H.C. VALDAGNO = 5-1 (1-1, 4-0)
Team Service Car Monza: Velazquez, Galimberti (C), Bielsa, Olmos, Colamaria – Zucchetti, Marzonetto, Pesavento, Gariboldi, Borgonovo – All. Jaquierz
Why Sport Valdagno: Veiria, Diquigiovanni (C), Seixas, Crocco N, Barbosa – Honorio, Piccoli Giu, Crocco F, Tomba, Bovo – All. Mascarenhas
Marcatori: 1° tempo: 12’50” Honorio (VAL), 15’13” Zucchetti (MNZ) – 2° tempo: 2’47” Bielsa (MNZ), 6’19” Olmos (rig) (MNZ), 23’53” Bielsa (sup.num) (MNZ), 24’38” Galimberti (sup.num) (MNZ)
Espulsioni: 1° Tempo: 6’54” Bielsa (2′) (MNZ) – 2° tempo: 23’28” Sanches (2′) (VAL)
Arbitri: Andrea Davoli di Modena e Eugenio Sala di Correggio (RE)

Sabato 25 Ottobre 2025 – ore 20:00 – PalaPansini di Giovinazzo (BA)
INDECO A.F.P. GIOVINAZZO – VERSILIA HOCKEY FORTE = 5-6 (1-3, 4-3)
Indeco AFP Giovinazzo: Guia, Clavel, Amato (C), Cardoso, Mura – Turturro, Dagostino, Mezzina, Cannato, Dangelico – All. Depalma
Versilia H.Forte: Gnata (C), Ballestero D, Duhalde, Lopez, Bozzetto – Checchetto, Raffaelli, Giovannelli T, Cacciaguerra, Ciupi – All. Crudeli
Marcatori: 1° tempo: 11’55” Cardoso (AFP), 15’22” Checcheto (FDM), 19’11” Raffaelli (FDM), 21’21” Lopez (FDM) – 2° tempo: 0’37” Cardoso (AFP), 9’29” Clavel (AFP), 12’05” Cardoso (AFP), 15’48” Clavel (AFP), 18’23” Ballestero (FDM), 19’23” Ballestero (FDM), 22’28” Lopez (FDM)
Arbitri: Paolo Moresco di Marostica (VI) e Cristiano Parolin di Bassano (VI)

Sabato 25 Ottobre 2025 – ore 20:45 – PalaHockey Giuliano Tori di Sarzana (SP)
HOCKEY SARZANA – HOCKEY BREGANZE = 4-2 (3-1, 1-1)
Sarzana: Corona, Borsi (C), Rubio, Munne, De Rinaldis – Tabarelli, Manrique, Angeletti, Lavagetti, Grossi – All. Festa
Breganze: Tagliapietra Giu, Dal Santo (C), Volpe, Agostini, Cairo – Tagliapietra Gio, Battaglin, Costenaro, Tagliapietra Ant, Belvedere – All. Thiella
Marcatori: 1° tempo: 15’10” Tagliapietra Gio (BRE), 17’49” Manrique (SAR), 19’12” De Rinaldis (SAR), 24’16” Tabarelli (SAR) – 2° tempo: 9’12” Tagliapietra Gio (BRE), 11’50” Munne (SAR)
Espulsioni: 2° tempo: 18’18” De Rinaldis (2′) (SAR), 18’55” Cairo (rosso) (BRE), 21’30” Manrique (2′) (SAR)
Arbitri: Simone Brambilla di Agrate Brianza (MB) e Vincenzo Marinelli di Giovinazzo (BA)

Sabato 25 Ottobre 2025 – ore 21:00 – PalaBarsacchi di Viareggio (LU)
GB MEC C.G.C. VIAREGGIO – TR AZZURRA NOVARA = 2-1 (1-1, 1-0)
GB Mec CGC Viareggio: Gomez, Cinquini E, Torner, D’Anna (C), Ambrosio F – Muglia, Rosi, Lombardi, Puccinelli, Poletti Fil – All. De Gerone
TR Azzurra Novara: Fongaro, Maniero, Dinis, Gavioli G, Illuzzi – Moyano, Torres R, Brusa (C), Pigato – All. Tataranni
Marcatori: 1° tempo: 0’24” Maniero (NOV), 1’06” D’Anna (CGC) – 2° tempo: 14’40” Ambrosio (CGC)
Espulsioni: 1° tempo: 10’05” Maniero (2′) (NOV)
Arbitri: Joseph Silecchia di Giovinazzo (BA) e Francesco De Palma di GIovinazzo (BA)

Domenica 26 Ottobre 2025 – ore 18:00 – PalaUbroker di Bassano (VI)
UBROKER BASSANO – BCC CENTROPADANA AMATORI W.LODI
Arbitri: Matteo Galoppi di Follonica (GR) e Franco Ferrari di Viareggio (LU)
DIRETTA YOUTUBE – Commento di Vincenzo Pittureri

Domenica 26 Ottobre 2025 – ore 18:00 – PalaDante di Trissino (VI)
HOCKEY TRISSINO – INNOCENTI COSTRUZIONI FOLLONICA H.
Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara ed Edoardo Pigato di Montecchio (VI)
DIRETTA YOUTUBE – Commento di Gabriele Pellizzaro e Nicola Ciatti

Domenica 26 Ottobre 2025 – ore 18:00 – PalaUbroker di Bassano del Grappa (VI)
BLUE FACTOR H.C. CASTIGLIONE – C.P. GROSSETO 1951
Arbitri: Massimiliano Carmazzi di Viareggio (LU) e Luca Molli di Viareggio (LU)
DIRETTA YOUTUBE – Commento di Enrico Giovannelli

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – STAGIONE REGOLARE – GIORNATA 3 – VENERDI’ 24, SABATO 25 E DOMENICA 26 OTTOBRE 2025

24/10/25 ore 21:00 H.R.C. Monza H.C. Valdagno 5-1
25/10/25 ore 20:00 A.F.P. Giovinazzo H.C. Forte dei Marmi 5-6
25/10/25 ore 20:45 Hockey Sarzana Hockey Breganze 4-2
25/10/25 ore 21:00 C.G.C. Viareggio Azzurra Novara 2-1
26/10/25 ore 18:00 H.C. Castiglione C.P. Grosseto 1951
26/10/25 ore 18:00 Hockey Bassano 1954 Amatori Wasken Lodi
26/10/25 ore 18:00 Hockey Trissino Follonica Hockey 1952

CLASSIFICA GENERALE

# Squadra Punti Partite Giocate Differenza gol Ultime 3 gare
1 GB Mec C.G.C. Viareggio 9 3 4 V-V-V
2 TeamService Car H.R.C. Monza 7 3 8 P-V-V
3 Hockey Sarzana 7 3 4 V-P-V
4 Hockey Trissino 6 2 10 V-V
5 Amatori Wasken Lodi 6 2 8 V-V
6 Ubroker H.Bassano 1954 4 2 4 P-V
7 Innocenti Costruzioni Follonica H. 4 2 2 V-P
8 TR Azzurra Novara 3 3 -1 S-V-S
9 Why Sport H.C. Valdagno 3 3 -5 V-S-S
10 Versilia Hocke Forte 3 3 -7 S-S-V
11 C.P. Grosseto 1951 0 2 -5 S-S
12 Indeco A.F.P. Giovinazzo 0 3 -6 S-S-S
13 Hockey Breganze 0 4 -7 S-S-S
14 Blue Factor H.C. Castiglione 0 2 -9 S-S
