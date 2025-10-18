Hockey pista: Trissino strapazza Forte dei Marmi, Lodi e Viareggio ok

In attesa del posticipo di domani sera fra Bassano e Castiglione, la Serie A1 di hockey pista 2025-2026 ha visto disputarsi quasi tutto il programma della seconda giornata della sua regular season. Ecco come sono andate le cose in questo sabato 18 ottobre.

Vittoria larghissima del Trissino, che si impone 4-10 nella tana del Forte dei Marmi: veneti incontenibili con Cocco (2), Mendez (3) e Pereira (4). Campioni d’Italia in testa alla classifica, a punteggio pieno, in compagnia del Lodi, 5-2 al Breganze in casa, e al Viareggio, vittorioso 4-6 a Valdagno con le reti di Ambrosio (2), D’Anna (2), Cinquini (1) e Torner.

Bene Novara, piemontesi capaci di schiantare 9-5 il Giovinazzo, e Monza, 2-6 per i brianzoli sulla pista del Grosseto. Infine un emozionante pareggio per 4-4 fra tra Follonica e Sarzana.

La classifica aggiornata

Trissino, Lodi, Viareggio 6

Monza, Follonica, Sarzana 4

Novara, Valdagno 3

Bassano 1*

Giovinazzo, Grosseto, Breganze, Castiglione*, Forte dei Marmi 0

* Una partita in meno