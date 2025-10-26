Hockey Pista

Hockey pista: Trissino non sbaglia nella domenica di Serie A1. Bassano batte Lodi

Trissino/ FISR Skate Italia

Prosegue il percorso netto di Trissino. La squadra Campione d’Italia ha infatti regolato con un netto 7-0 Follonica in occasione del posticipo valido per il terzo turno della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista. 

Davvero tutto facile per i veneti, i quali hanno subito messo a referto un parziale di 3-0 nei primi quindici minuti del primo tempo sfruttando le reti di Pereira Morais (23:30), Cocco (19:17) e Malagoli (16:05). Poi, nelle ultime battute prima dell’intervallo, di nuovo Cocco (2:04) e Chancha Silva (1:45) hanno portato il risultato sul 5-0. 

Regolare amministrazione invece nella ripresa, dove sono arrivati i sigilli di Mendez Ortiz (18:01) e, inoltre, ancora di Cocco, oggi autore di una tripletta. Dopo tre turni, i bianco blu sono gli unici insieme a Viareggio a viaggiare a punteggio pieno. 

Sorride anche Bassano (ora seconda a quota 7) , capace di battere Lodi per 2-1 in un match risolto solo a due minuti dalla fine del tempo regolamentare quando, sull’1-1, Pozzato ha regalato il timbro della gioia ai suoi. Da menzionare inoltre il successo in esterna di Grosseto, il quale ha espugnato la Blue Factor Castiglione per 2-4. 

SERIE A1 HOCKEY PISTA: CLASSIFICA DOPO LA TERZA GIORNATA

1
HOCKEY TRISSINO
 9
3
3
0
0
22
5
17
2
CGC VIAREGGIO
 9
3
3
0
0
11
7
4
3
TEAMSERVICECAR MONZA
 7
3
2
1
0
15
7
8
4
UBROKER BASSANO
 7
3
2
1
0
10
5
5
5
HOCKEY SARZANA
 7
3
2
1
0
11
7
4
6
BCC CENTROPADANA A.LODI
 6
3
2
0
1
13
6
7
7
INNOCENTI COSTR. FOLLONICA
 4
3
1
1
1
9
14
-5
8
TR AZZURRA NOVARA
 3
3
1
0
2
11
12
-1
9
CP GROSSETO 1951
 3
3
1
0
2
8
11
-3
10
WHY SPORT VALDAGNO
 3
3
1
0
2
9
14
-5
11
HC FORTE DEI MARMI
 3
3
1
0
2
11
18
-7
12
INDECO AFP GIOVINAZZO
 0
3
0
0
3
13
19
-6
13
HOCKEY BREGANZE
 0
3
0
0
3
7
14
-7
14
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
 0
3
0
0
3
4
15
-11
