Hockey Pista
Hockey pista: Trissino batte Novara nella domenica di Serie A1
Si conclude senza sorprese il primo weekend dedicato alla Serie A1 2025-2026 di hockey su pista. Oggi, domenica 12 ottobre, in occasione delle ultime due partite in programma Trissino ha battuto senza patemi Novara, mentre Lodi ha espugnato il campo di Castiglione.
La squadra veneta nello specifico si è imposta per 5-1 contro gli avversari piemontesi, conducendo una disputa mai messa in discussione affidandosi alle reti di Mendez Ortis, Pereira Morais (doppietta per lu), Cocco, Moyano e Pinto Almeida.
In scioltezza anche Lodi che, dopo essersi trovata sul parziale di 1-3 ha letteralmente dilagato arrivando a sconfiggere gli avversari per 1-6.
La Serie A1 tornerà la prossima settimana. Di seguito la classifica aggiornata.
SERIE A1 HOCKEY PISTA: LA CLASSIFICA DOPO LA PRIMA GIORNATA
|
1
|
|
BCC CENTROPADANA A.LODI
|3
|
1
|
1
|
0
|
0
|
7
|
2
|
5
|
2
|
|
HOCKEY TRISSINO
|3
|
1
|
1
|
0
|
0
|
5
|
1
|
4
|
3
|
|
INNOCENTI COSTR. FOLLONICA
|3
|
1
|
1
|
0
|
0
|
5
|
3
|
2
|
4
|
|
HOCKEY SARZANA
|3
|
1
|
1
|
0
|
0
|
3
|
1
|
2
|
5
|
|
WHY SPORT VALDAGNO
|3
|
1
|
1
|
0
|
0
|
4
|
3
|
1
|
6
|
|
CGC VIAREGGIO
|3
|
1
|
1
|
0
|
0
|
3
|
2
|
1
|
7
|
|
TEAMSERVICECAR MONZA
|1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
4
|
4
|
0
|
8
|
|
UBROKER BASSANO
|1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
4
|
4
|
0
|
9
|
|
INDECO AFP GIOVINAZZO
|0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
3
|
4
|
-1
|
10
|
|
CP GROSSETO 1951
|0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
2
|
3
|
-1
|
11
|
|
HC FORTE DEI MARMI
|0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
3
|
-2
|
12
|
|
HOCKEY BREGANZE
|0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
3
|
5
|
-2
|
13
|
|
TR AZZURRA NOVARA
|0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
5
|
-4
|
14
|
|
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
|0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
2
|
7
|
-5