Hockey pista: Monza e Bassano si dividono la posta nel primo match della Serie A1 2025-2026

Comincia con un pareggio la Serie A1 2025-2026 di hockey su pista. In un non usuale venerdì infatti Monza e Bassano hanno chiuso l’anticipo del nuovo Campionato con il risultato di 4-4, sintesi di una partita divertentissima e combattuta.

Ad aprire le marcature è stata la compagine veneta che, al 15:50, mette il muso davanti con Giuliani Marchetti, preludio della rete di Bielsa Bohemi che ripristina subito gli equilibri al 14:39. Bassano però non ci sta e, all’11:03, prova nuovamente la fuga sfruttando il secondo timbro di Marchetti prima di incontrare nuovamente la furia di Bielsa Bohemi, ancora a segno in apertura del secondo tempo.

Sarà sempre il numero sei brianzolo a provare ad indirizzare la partita, calando il tris al 22:29 portando i suoi in vantaggio per la prima volta nel match; gli ospiti tuttavia dicono ancora no, mettendo a referto il 3-3 al 19:08 con Riba Ovejero.

Il botta e risposta prosegue dunque per un’ultima volta, con il tentativo bassanese ancora di Riba Ovejero (17:34) e la risposta stavolta definitiva di Zucchetti (11:11). Come inizio non c’è male. Domani altre cinque gare in programma.