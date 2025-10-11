Hockey Pista
Hockey pista: il turno iniziale della Serie A1 vede esultare Valdagno, Sarzana, Follonica e Viareggio
Dopo il rocambolesco 4-4 di ieri fra Monza e Bassano, la Serie A1 2025-2026 di hockey su pista ha mandato in scena altre 4 partite nel turno inaugurale di una stagione che si preannuncia molto intensa.
Pesante vittoria esterna per 3-4 del Valdagno, che la spunta sul campo del Giovinazzo grazie a un Honorio scatenato e autore di tutti i gol dei veneti. Affermazione interna per 3-1 del Sarzana: i liguri battono il Forte dei Marmi, con Borsi e De Rinaldis a fare la voce grossa per i rossoneri.
Altre due gare, sempre con un blitz lontano da casa e un hurrà domestico: il 3-5 del Follonica sulla pista del Breganze, benissimo Fantozzi e Vega, e il 3-2 del Viareggio nel derby toscano tiratissimo contro il Grosseto, deciso da D’Anna, Ambrosio e Torner.
Di seguito i risultati, i tabellini, il programma e la classifica provvisoria della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista.
TEAM SERVICE CAR H.R.C. MONZA – UBROKER HOCKEY BASSANO 1954 = 4-4 (1-2, 3-2)
Team Service Car Monza: Velazquez, Galimberti (C), Zucchetti, Bielsa, Marzonetto – Colamaria, Pesavento M, Olmos, Gariboldi, Borgonovo – All. Girardelli
Ubroker Bassano: Grimalt, Scuccato (C), Ipinazar F, Ipinazar P, Riba – Giuliani, Posito, Pozzato, Cardella M, Verona – All. Bertolucci
Marcatori: 1° Tempo: 9’10” Giuliani (BAS), 10’21” Bielsa (MNZ), 13’57” Giuliani (BAS) – 2° tempo: 0’13” Bielsa (MNZ), 2’31” Bielsa (MNZ), 5’52” Riba (sup.num) (BAS), 7’36” Riba (sup.num) (BAS), 13’49” Zucchetti (MNZ)
Espulsioni: 2° tempo: 5’36” Zucchetti (2′) (MNZ), 8’07” Olmos (2′) (MNZ), 23’57” Ipinazar F (2′) (BAS)
Arbitri: Massimiliano Carmazzi di Viareggio (LU) e Luca Molli di Viareggio (LU)
Sabato 11 Ottobre 2025 – ore 20:00 – PalaPansini di Giovinazzo (BA)
INDECO A.F.P. GIOVINAZZO – WHY SPORT H.C. VALDAGNO = 3-4 (1-1, 2-3)
Indeco AFP Giovinazzo: Guia, Clavel, Cardoso, Mura, Turturro – DAgostino, Monticelli,Mezzina, Cannato, DAngelico – All. Depalma
Why Sport Valdagno: Bovo, Seixas, Diquigiovanni, Sanches, Honorio – Piccoli G, Crocco N, Crocco F, Tomba, Vieira – All. Mascarenhas
Marcatori: 1° tempo: 8’26” Honorio (VAL), 17’04” Mezzina (AFP) – 2° tempo: 0’59” Honorio (VAL), 3’34” Honorio (VAL), 5’40” Mura (AFP), 13’15” Honorio (VAL), 13’33” Dagostino (rig) (AFP)
Espulsioni: 1° tempo: 8’46” Crocco N (2′) (VAL)
Arbitri: Ulderico Barbarisi di Salerno e Carlo Iuorio di Salerno
Sabato 11 Ottobre 2025 – ore 20:45 – Palasport Giuliano Tori di Sarzana (SP)
HOCKEY SARZANA – VERSILIA HOCKEY FORTE = 3-1 (2-1, 1-0)
Sarzana: Corona, Borsi, Rubio, Munne, De Rinaldis – Tabarelli, Manrique, Angeletti, Lavagetti, Grossi – All. Festa
Versilia H.Forte: Gnata (C), Ballestero D, Duhalde, Lopez, Bozzetto – Checchetto, Raffaelli, Cacciaguerra, Giovannelli T, Ciupi – All. Crudeli
Marcatori: 1° tempo: 14’55” Munne (SAR), 20’50” Checchetto (FDM), 23’03” Borsi (SAR) – 2° tempo: 19’17” De Rinaldis (SAR) Arbitri: Matteo Galoppo di Follonica (GR) e Andrea Davoli di Modena
Sabato 11 Ottobre 2025 – ore 20:45 – PalaFerrarin di Breganze (VI)
HOCKEY BREGANZE – INNOCENTI COSTRUZIONI FOLLONICA H. = 3-5 (0-2, 3-3)
Breganze: Tagliapietra Giu, Dal Santo, Volpe, Agostini, Cairo – Battaglin, Tagliapietra Gio, Tagliapietra Ant, Costenaro, Todeschini – All. Thiella
Innocenti Costruzioni Follonica: Mugnaini, Pagnini F (C), Fantozzi, Vega, Banini F – Pascuali, Bracali C, Maggi A, Fabbri, Rubega – All. Silva S
Marcatori: 1° tempo: 0’27” Fantozzi (FOL), 0’35” Vega (FOL) – 2° tempo: 4’34” Fantozzi (Rig) (FOL), 8’15” Cairo (BRE), 9’14” Vega (FOL), 17’41” Pascual (FOL), 18’44” Volpe (BRE), 22’12” Dal Santo (sup.num) (BRE)
Espulsioni: 2° tempo: 4’31” Dal Santo (2′) (BRE), 21’59” Pagnini F (2′) (FOL)
Arbitri: Alfonso Rago di Giovinazzo (BA) e Giacomo Vischio di Thiene (VI)
Sabato 11 Ottobre 2025 – ore 21:00 – PalaBarsacchi di Viareggio (LU)
GB MEC C.G.C. VIAREGGIO – C.P. GROSSETO 1951 = 3-2 (2-0, 1-2)
CGC Viareggio: Gomez, Cinquini E, Torner, Muglia, Ambrosio F – D’Anna (C), Rosi, Lombardi, Puccinelli, Poletti Fil – All. De Gerone
Grosseto: Granados, Barragan, Barbieri N, Saavedra (C), Vargas – Paghi, Sillero, Schiavo, Giabbani, Peruzzi – All. Mariotti M
Marcatori: 1° tempo: 12’03” D’Anna (CGC), 23’25” Ambrosio (CGC) – 2° tempo: 7’58” Torner (CGC), 16’35” Vargas (rig) (GRO), 18’50” Sillero (GRO)
Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara e Simone Brambilla di Agrate Brianza (MB)
Domenica 12 Ottobre 2025 – ore 18:00 – Palasport Casa Mora di Castiglione della Pescaia (GR)
BLUE FACTOR H.C. CASTIGLIONE – BCC CENTROPADANA AMATORI W.LODI
Arbitri: Franco Ferrari di Viareggio (LU) e Massimo Nucifero di Viareggio (LU)
DIRETTA YOUTUBE – Commento di Enrico Giovannelli
Domenica 12 Ottobre 2025 – ore 18:00 – Palasport Casa Mora di Castiglione della Pescaia (GR)
HOCKEY TRISSINO – TR AZZURRA NOVARA
Arbitri: Louis Hyde di Breganze (VI) e Davide Marcolin di Salcedo (VI)
DIRETTA YOUTUBE – Commento di Gabriele Pellizzaro e Nicola Ciatti
CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – STAGIONE REGOLARE – GIORNATA 1 – SABATO 11 E DOMENICA 12 OTTOBRE 2025 – Programma
|10/10/25 ore 21:00
|Team Service Car HRC Monza
|Ubroker H.Bassano 1954
|4-4
|11/10/25 ore 20:00
|Indeco A.F.P. Giovinazzo
|Why Sport H.C. Valdagno
|3-4
|11/10/25 ore 20:45
|Hockey Breganze
|Innocenti Costruzioni Follonica H.
|3-5
|11/10/25 ore 20:45
|Hockey Sarzana
|Versilia Hockey Forte dei Marmi
|3-1
|11/10/25 ore 21:00
|C.G.C. Viareggio
|C.P. Grosseto 1951
|3-2
|12/10/25 ore 18:00
|Blue Factor H.C. Castiglione
|BCC Centropadana Amatori W.Lodi
|12/10/25 ore 18:00
|Hockey Trissino
|TR Azzurra Novara
CLASSIFICA GENERALE
|#
|Squadra
|Punti
|Partite Giocate
|Differenza gol
|Ultime 3 gare
|1
|Innocenti Costruzioni Follonica H.
|3
|1
|2
|V
|2
|Hockey Sarzana
|3
|1
|2
|V
|3
|Why Sport H.C. Valdagno
|3
|1
|1
|V
|4
|GB Mec C.G.C. Viareggio
|3
|1
|1
|V
|5
|Ubroker H.Bassano 1954
|1
|1
|0
|P
|6
|Team Service Car HRC Monza
|1
|1
|0
|P
|7
|Hockey Trissino
|0
|0
|0
|–
|8
|BCC Centropadana Amatori W.Lodi
|0
|0
|0
|–
|9
|TR Azzurra Novara
|0
|0
|0
|–
|10
|Blue Factor H.C. Castiglione
|0
|0
|0
|–
|11
|C.P. Grosseto 1951
|0
|1
|-1
|S
|12
|Indeco A.F.P. Giovinazzo
|0
|1
|-1
|S
|13
|Versilia Hockey Forte
|0
|1
|-2
|S
|14
|Hockey Breganze
|0
|1
|-2
|S