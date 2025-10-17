Hockey ghiaccio: vittoria pesante del Val Pusteria nell’ICE League

Il venerdì sera dell’ICE Hockey League 2025-2026 regala ai colori italiani un’importante affermazione, in questa prima fase del torneo: il Val Pusteria infatti si è imposto a domicilio sulla pista dei Pioneers Vorarlberg con il punteggio di 2-4.

Brillante sin da subito la partita dei “Lupi”: passati in vantaggio con la rete di Purdeller, pareggiata per i padroni di casa dal guizzo di Macierzynski, per l’1-1 del primo periodo, gli ospiti sono poi tornati in vantaggio.

Zampate di Saracino e Bardreau nel secondo segmento di gara per il temporaneo 1-3, diventato poi 2-3 a metà del terzo e ultimo momento di gioco, con graffio di Adams, e poi definitivamente 2-4 negli ultimi secondi del match ancora di Bardreau protagonista.

Con questa vittoria il Val Pusteria, in una classifica comandata al momento dall’Olimpija Ljubljana con 22 punti in 11 partite, sale al secondo posto a quota 21 punti in 10 gare disputate. Domani torna l’ICE Hockey League 2025-2026 con una sola gara in agenda: quella che alle 19.45 vedrà il Bolzano ospitare alla Sparkasse Arena l’Hydro Fehervar AV19.