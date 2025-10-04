Hockey ghiaccio, Vipiteno vola nel sabato di Alps League. Sorride anche Gherdeina

Va in archivio un sabato interessante nel Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. Tantissime le squadre italiane presenti oggi, sabato 4 ottobre, con Vipiteno che ha incassato la seconda vittoria consecutiva, volando così in testa alla classifica a pari punti con il KHL Sisak.

I Broncos nello specifico hanno battuto per 4-3 Cortina in un derby fortemente indirizzato nel primo periodo, dove sono arrivate addirittura tre reti. Benissimo anche Gherdeina, formazione che ha battuto l’appena citata capolista Sisak per 2-1.

Sconfitta invece per Renon, caduto in quel di Kitzbuhel per 5-2, stesso punteggio con cui Merano ha dovuto cedere il passo al Bregenzerwald. Male anche l’Unterland, andato K.O con il Salzburg 2 (2-1). Sorride invece Asiago che, dopo tre risultati deludenti, ha vinto per 3-4 in casa dello Jesenice.

L’Alps League tornerà il prossimo 7 ottobre.