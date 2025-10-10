Hockey ghiaccio: Val Pusteria batte Bolzano nel derby di ICE League

I Lupi superano le Volpi. Nel derby italiano dell’ICE Hockey League, di venerdì 10 ottobre, il Val Pusteria supera in casa il Bolzano con il punteggio di 5-3.

La gara è spettacolare sin dal primo periodo, dove a comandare sono gli ospiti: a cavallo del quarto d’ora uno-due griffato da Mantenuto e McClure per lo 0-2 con cui si va al riposo.

Nel secondo segmento di gara però, le cortesie si scambiano: Saracino accorcia per i “locali” sul 2-1, Bardreau impatta, a meno di tre giri d’orologio dall’ultima pausa sul 2-2.

Ultimi venti minuti incandescenti. Misley trova il modo di far tornare avanti i bolzanini, ma Ticar si accende a dieci minuti dalla fine infilando prima il 3-3 e poi il 4-3 al 53‘. Una botta per le Foxes che vanno al tappeto meno di 30″ dopo incassando anche il definitivo 5-3 per mano di Bowlby.

Con questo risultato, la classifica delle due squadre muta così: in prima posizione gli sloveni dell‘Olimpija Ljubljana con 19 punti in 9 partite, in seconda il Bolzano con 18 punti in 8 partite e in terza proprio il Val Pusteria con 17 punti in 8 partite.

Entrambe le squadre torneranno in campo domenica 12 ottobre: Bolzano in casa alle 16.00 contro l’

EC iDM Wärmepumpen VSV, mentre Val Pusteria andrà a fare visita all’EC KAC alle ore 17.30.