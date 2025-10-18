Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio: Renon vince ancora nel sabato di Alps League 2025-2026, Gherdeina cade

Fabrizio Testa

Pubblicato

1 minuto fa

il

Renon/ Max Pattis

Prosegue l’ottimo momento di Renon. La squadra italiana ha inanellato la terza vittoria consecutiva nel sabato dedicato al Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio, sconfiggendo nel derby Merano con il risultato di 3-2. 

Prestazione significativa per i Buam, ritrovatisi sotto per 0-2 fino al secondo periodo, salvo poi cominciare la rimonta orchestrata prima da Ohler (11:30 della seconda frazione in una situazione di power-play) e poi nell’ultimo atto da Welychka (15:04) e, infine, da Madsen (17:52). 

Si ferma invece ancora Gherdeina, caduta in casa dello Jesenice per 5-1 ed ancora ferma a quota 16 punti dopo uno splendido inizio di stagione, oltre che Vipiteno, costretta a cedere il passo tra le mura amiche al Salzburg 2 per 1-4. Da segnalare inoltre la sconfitta di Asiago contro il KHL Sisak (4-5) e la beffa rimediata da Cortina che si è arresa per 3-2 al cospetto del Kitzbuhel con due reti subite solo nel finale.

L’Alps League tornerà il prossimo 23 ottobre. Di seguito la classifica aggiornata.

ALPS LEAGUE 2025-2026 HOCKEY SU GHIACCIO: CLASSIFICA AGGIORNATA

Team GP GD PTS
1 SIS 9 +18 21
2 RBJ 10 +14 20
3 RIT 11 +6 19
4 KEC 10 +11 18
5 GHE 10 -4 16
6 EKZ 8 -2 14
7 JES 10 +2 13
8 ECB 8 -6 12
9 WSV 7 +3 11
10 HCA 9 -6 11
11 HCM 9 -10 11
12 SGC 10 -6 10
13 HCU 9 -20 4
