Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio: Renon frena nel sabato di Alps League. Risale Gherdeina
Dopo un filotto promettente di vittorie, Renon arresta la sua corsa nel sabato valido per il Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. I Buam nello specifico sono stati frenati dal KHL Sisak per 5-4 in un match risolto soltanto ai tiri di rigore.
Le due formazioni si sono rese artefici di un vìs-a-vìs equilibrato infiammatosi nel terzo periodo, quando Ritten firma il 4-4 a sei minuti dalla sirena trovando la rete con Alderson, traghettando la sfida ai supplementari, terminati a reti bianche, e perdendo la lotteria dei rigori.
Niente da fare neanche per Asiago, caduta in casa del Salzburg 2 per 7–5. Crolla ancora poi l’Unterland, sempre più fanalino di coda dopo aver ceduto il passo allo Zeller Eisbaren per 4-5.
Sorride invece Gherdeina, squadra che ha finalmente scacciato i fantasmi imponendosi contro Merano all’extra time con il risultato di 4-3 maturato grazie al sigillo di Buono. Bene infine anche Cortina, abile a dettare legge nel derby arginando Vipiteno per 3-2. L’Alps League tornerà domani, domenica 26 ottobre.
LA CLASSIFICA AGGIORNATA
|1
|RBJ
|12
|+19
|26
|2
|SIS
|11
|+18
|23
|3
|RIT
|12
|+5
|20
|4
|EKZ
|10
|+0
|20
|5
|KEC
|11
|+10
|18
|6
|GHE
|11
|-3
|18
|7
|ECB
|9
|-5
|15
|8
|WSV
|9
|+3
|14
|9
|HCA
|11
|-6
|14
|10
|JES
|12
|-2
|13
|11
|SGC
|12
|-7
|13
|12
|HCM
|11
|-13
|12
|13
|HCU
|11
|-19
|7