Hockey ghiaccio, nuovo capo allenatore per l’Italia femminile verso le Olimpiadi

Eric Bouchard è stato nominato capo allenatore della Nazionale Italiana di hockey su ghiaccio femminile. Il 33enne nativo di Montreal, con all’attivo una solida esperienza in Canada, integrerà lo staff tecnico e si preparerà a guidare le azzurre alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Stéphanier Poirier rimarrà coinvolta e continuerà a lavorare con le giocatrici guidate durante le ultime due stagioni, culminate con la vittoria nel Mondiale di Prima Divisione Gruppo B.

La decisione è stata presa su indicazione della responsabile dello staff tecnico azzurro Danièle Sauvageau e ricade nella volontà di offrire alla Nazionale un sistema ancora più ampio e forte, con l’intento di ben figurare ai Giochi casalinghi e ai Mondali di Prima Divisione Gruppo A. Ora sono previsti due test match contro Norvegia e Austria al Palaonda di Bolzano, poi da fine novembre è programmato un raduno di ben sei settimane a Montreal.

Nelle ultime quattro stagioni, Eric Bouchard ha ricoperto il ruolo di assistente allenatore prima ai Val-d’Or Foreurs e poi agli Shawinigan Cataracters della Québec Maritimes Junior Hockey League. Nel 2023-2024 ha anche lavorato, sempre come assistente, nella nazionale canadese Under 17 capace di vincere i Mondiali di categoria.