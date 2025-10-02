Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League successi per Renon e Gherdeina. Vipiteno e Cortina vincono i derby

Sono andati in scena 5 incontri per quanto riguarda la Alps Hockey League 2025-2026, impegnate ben 6 squadre italiane, con 2 derby che, come sempre, hanno regalato emozioni e spettacolo. Successi per Renon e Gherdeina, mentre Vipiteno passeggia in casa di Merano e Cortina espugna il ghiaccio degli Unterland Cavaliers.

RITTNER BUAM-RED BULL SALISBURGO II 4-3

Gli austriaci partono fortissimo e si portano addirittura sul 3-0 già nel primo tempo con Eliseev (6:26), Eliseev di nuovo (7:47) e Krainer (19:28). Renon risponde nel secondo periodo con un parziale di 3-0 firmato Crespi (25:07), Kostner (36:13) e Cuglietta (38:06). Nel terzo tempo di nuovo Cuglietta va a segno al 42:08 e fissa il punteggio sul 4-3.

UNTERLAND CAVALIERS-SGC CORTINA 2-4

Dopo una prima frazione a reti bianche, Galassiti sblocca il punteggio al 21:13 per i Cavaliers. Cortina si scuote e piazza 4 reti in pochi minuti. Prima con Lacedelli (26:30), quindi vantaggio con Kalajanniska (28:21), Pietroniro (33:04) per il 3-1 e Barnabò (39:12) per il 4-1. Nella terza frazione i padroni di casa accorciano le distanze con Pisetta al 54:32 per il 2-4, ma, ormai, è troppo tardi.

GHERDEINA-ZELLER EISBAREN 3-1

Gli altoatesini passano a condurre al 7:09 con Brady, quindi raddoppio di Guimond al 28:33. Gli austriaci accorciano con Coffman al 57:54, prima che Pistcheieler chiuda i conti a un secondo dalla fine con il 3-1.

MERANO-VIPITENO BRONCOS 0-4

Tutto facile per Vipiteno che inizia con la rete di Sproviero per l’1-0 al 6:19, quindi raddoppio di Gschliesser al 24:05, quindi 3-0 di Sproviero al 33:34, prima che arrivi il poker di Zandegiacomo al 44:39.

Nell’altro incontro successi del KHL Sisak contro Jesenice per 4-1.

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2025-2026

1 KHL Sisak 4 3 0 1 0 19 5 +14 11

2 Wipptal Broncos Weihenstephan 4 2 1 1 0 13 7 +6 8

3 S.G. Cortina Hafro 4 2 1 1 0 11 10 +1 8

4 Adler Stadtwerke Kitzbühel 4 2 1 0 1 15 10 +5 7

5 Rittner Buam SkyAlps 4 2 1 0 1 12 9 +3 7

6 HC Gherdeina valgardena.it 4 2 2 0 0 12 11 +1 6

7 EK Die Zeller Eisbären 3 2 1 0 0 8 8 +0 6

8 Red Bull Hockey Juniors 4 1 1 0 2 16 14 +2 5

9 HC Meran/o Pircher 4 1 2 1 0 6 10 -4 5

10 HDD Jesenice 3 1 2 0 0 7 8 -1 3

11 EC Bregenzerwald 3 1 2 0 0 2 9 -7 3

12 Hockey Unterland Cavaliers 4 1 3 0 0 8 16 -8 3

13 HC Asiago 3 0 3 0 0 6 18 -12 0