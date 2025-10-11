Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League successi per Merano, Gherdeina e Cortina che piega Renon
Ben sei match in programma nella serata di Alps Hockey League 2025-2026 con sei squadre italiane impegnate, due delle quali in un derby combattutissimo che ha visto il successo di Cortina su Renon solamente dopo gli shoot-out.
Gli Unterland Cavaliers hanno ceduto in casa 2-5 contro Bregenzerwald. Gli austriaci hanno sbloccato il punteggio al 23:09 con Haibock, quindi raddoppio immediato con Kallioinen al 30:35. Gli altoatesini rispondono con Potsinok al 49:55, ma Lipsbergs allunga di nuovo per gli ospiti al 50:39. Nel finale ancora Potsinok al 58:07 per il 2-3 prima che Laaksonen e ancora Lipsbergs fissino il punteggio sul 3-5.
Gherdeina vince 3-1 contro Salisburgo grazie alle reti di Brady (8:55), Schiavone (22:42) e di nuovo Schiavone (24:19). Nel finale Koschek per l’1-3 al 43:51. Successo anche per Merano che ha la meglio per 3-1 contro Jesenice. Ospiti avanti con Jakupovic al 34:09, quindi pareggio di Traversa al 35:15, prima che Mandruzzato al 56:00 e Claesson al 59:41 fissino il 3-1 finale.
Asiago cade in casa 3-4 contro Zeller Eisbaren mentre, come detto, Cortina piega Renon agli shoot-out dopo un derby tiratissimo.
CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2025-2026
|1
|KHL Sisak
|7
|5
|1
|1
|0
|28
|10
|+18
|17
|2
|HC Gherdeina valgardena.it
|7
|5
|2
|0
|0
|19
|14
|+5
|15
|3
|Adler Stadtwerke Kitzbühel
|7
|3
|2
|1
|1
|26
|20
|+6
|12
|4
|Red Bull Hockey Juniors
|7
|3
|2
|0
|2
|25
|19
|+6
|11
|5
|Wipptal Broncos Weihenstephan
|6
|3
|2
|1
|0
|18
|12
|+6
|11
|6
|Rittner Buam SkyAlps
|8
|3
|3
|0
|2
|21
|21
|+0
|11
|7
|HC Meran/o Pircher
|7
|3
|3
|1
|0
|14
|18
|-4
|11
|8
|S.G. Cortina Hafro
|7
|2
|3
|2
|0
|20
|20
|+0
|10
|9
|EK Die Zeller Eisbären
|5
|3
|2
|0
|0
|13
|16
|-3
|9
|10
|EC Bregenzerwald
|6
|3
|3
|0
|0
|13
|17
|-4
|9
|11
|HC Migross Asiago
|7
|3
|4
|0
|0
|21
|27
|-6
|9
|12
|HDD Jesenice
|7
|1
|5
|0
|1
|14
|22
|-8
|4
|13
|Hockey Unterland Cavaliers
|7
|1
|6
|0
|0
|12
|28
|-16
|3