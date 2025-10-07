Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League Renon schianta Jesenice mentre Asiago fa suo il derby con i Cavaliers
Due incontri in programma nella serata di Alps Hockey League 2025-2026 con un derby italiano (vinto da Asiago sugli Unterland Cavaliers) e il match dominato da Renon contro Jesenice.
ASIAGO-UNTERLAND CAVALIERS 4-1
I padroni di casa passano in vantaggio con Magnabosco al minuto 6:54, quindi raddoppio di Porco al 27:11, prima del 3-0 di Miglioranzi al 30:20. Il poker arriva al 41:18 con Rigoni, prima che Girardi segni la rete della bandiera al 57:57.
RITTNER BUAM-JESENICE 3-0
Tutto facile per gli altoatesini che prima passano in vantaggio in chiusura di prima frazione (19:20) con Welycka, quindi nel terzo tempo arriva il 2-0 di Giacomuzzi al 44:21, prima che Oberrauch fissi il punteggio sul 46:16.
CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2025-2026
1 KHL Sisak 5 3 1 1 0 20 7 +13 11
2 Wipptal Broncos Weihenstephan 5 3 1 1 0 17 10 +7 11
3 Adler Stadtwerke Kitzbühel 5 3 1 0 1 20 12 +8 10
4 Rittner Buam SkyAlps 6 3 2 0 1 17 14 +3 10
5 HC Gherdeina valgardena.it 5 3 2 0 0 14 12 +2 9
6 Red Bull Hockey Juniors 5 2 1 0 2 19 15 +4 8
7 S.G. Cortina Hafro 5 2 2 1 0 14 14 +0 8
8 EK Die Zeller Eisbären 3 2 1 0 0 8 8 +0 6
9 EC Bregenzerwald 4 2 2 0 0 7 11 -4 6
10 HC Migross Asiago 5 2 3 0 0 14 22 -8 6
11 HC Meran/o Pircher 5 1 3 1 0 8 15 -7 5
12 HDD Jesenice 5 1 4 0 0 10 15 -5 3
13 Hockey Unterland Cavaliers 6 1 5 0 0 10 23 -13 3