Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League la capolista Salisburgo piega Vipiteno
Una sola partita in programma nella serata di Alps Hockey League 2025-2026. Vipiteno è caduta in casa di Salisburgo, con la capolista che ha piegato i Broncos con il punteggio di 2-1. Rinviato, invece, l’incontro tra Cortina e Gherdeina. Gli ospiti, infatti, hanno chiesto di posticipare l’incontro dato che non possono schierare nessun portiere dato che Hofer e Rindone sono ko per colpa dell’influenza. La sfida è stata riprogrammata il 7 dicembre.
RED BULL SALISBURGO – VIPITENO BRONCOS 2-1
Il match prende il via con i padroni di casa subito in vantaggio grazie alla rete di Wurzer dopo 9:23 minuti su assist di Schreier. Il secondo periodo vede le due squadre chiudere a reti bianche, prima che Maul vada a segno con il 2-0 al 53:44 su assist di Oberhauser. Nel finale Vipiteno prova a riaprire i discorsi e accorcia le distanze con la rete di Conci al 59:17 su assist di Livingston. La sfida si chiude qui.
CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2025-2026
|1
|Red Bull Hockey Juniors
|13
|9
|2
|0
|2
|48
|28
|+20
|29
|2
|KHL Sisak
|12
|6
|2
|3
|1
|49
|30
|+19
|25
|3
|Rittner Buam SkyAlps
|13
|5
|3
|1
|4
|39
|35
|+4
|21
|4
|EK Die Zeller Eisbären
|10
|6
|3
|1
|0
|29
|29
|+0
|20
|5
|Adler Stadtwerke Kitzbühel
|11
|5
|4
|1
|1
|40
|30
|+10
|18
|6
|HC Gherdeina valgardena.it
|11
|5
|4
|1
|1
|27
|30
|-3
|18
|7
|EC Bregenzerwald
|9
|5
|4
|0
|0
|20
|25
|-5
|15
|8
|Wipptal Broncos Weihenstephan
|10
|4
|5
|1
|0
|26
|24
|+2
|14
|9
|HC Migross Asiago
|11
|4
|6
|1
|0
|37
|43
|-6
|14
|10
|HDD Jesenice
|12
|4
|7
|0
|1
|31
|33
|-2
|13
|11
|S.G. Cortina Hafro
|12
|3
|7
|2
|0
|28
|35
|-7
|13
|12
|HC Meran/o Pircher
|11
|3
|6
|1
|1
|24
|37
|-13
|12
|13
|Hockey Unterland Cavaliers
|11
|2
|8
|0
|1
|25
|44
|-19
|7