Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio, in Alps League i derby vanno ad Asiago ed Unterland Cavaliers. Vipiteno stende la capolista
Venerdì sera di grande importanza per quanto riguarda l’Alps Hockey League 2025-2026. Il programma prevedeva cinque match con due derby italiani e, nel complesso, cinque squadre di casa nostra sul ghiaccio. Le emozioni, come sempre, non sono mancate.
Nel derby tra Asiago e Cortina il successo va ai padroni di casa per 4-2. Rete del vantaggio di Porco al 6:00, quindi raddoppio di Chiodo al 10:41. Nel secondo periodo Cortina accorcia con Pietroniro al 36:33, ma ancora Porco al 48:13 e Magnabosco al 48:31 allungano sul 4-1. Nel finale c’è tempo per la seconda marcatura di Pietroniro che fissa il punteggio sul 4-2 al 58:36.
Il secondo derby italiano metteva di fronte Merano agli Unterland Cavaliers con il successo degli ospiti per 4-2. Sono i padroni di casa, però, a passare in vantaggio con Trivellato dopo 5:40, quindi pareggio immediato di Brighenti al 13:14. Di nuovo Merano avanti in chiusura di primo tempo al 18:47, ma di nuovo pareggio di Zerbetto al 29:16 per il 2-2. I Cavaliers non si fermano più e passano a condurre con il 3-2 di Galassiti al 45:21, quindi 4-2 di Galimberti al 53:44.
La quinta squadra di casa nostra sul ghiaccio era Vipiteno che ospitava la capolista KHL Sisak e ottiene un pesantissimo successo per 4-3. Prima frazione di gioco che vede i Broncos dominare la scena con Kruselburger al 2:58, quindi raddoppio di Conci all’8:56, quindi 3-0 di Livingston al 19:48. I croati reagiscono nel secondo periodo con Dobric che segna il 3-1 al 23:29, quindi 3-2 di Panasenko al 36:32. Sisak centra anche il pareggio con il 3-3 di Malenica al 45:37, ma Vipiteno non si scompone e chiude i conti con il 4-3 di Eisendle al 48.24.
Negli altri incontri:
- Zeller Eisbaren-Kitzbuehel 3-2
- Jesenice-Red Bull Salisburgo II 0-3
CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2025-2026
|1
|Red Bull Juniors
|11
|7
|2
|0
|2
|39
|22
|+17
|23
|2
|KHL Sisak
|10
|6
|2
|1
|1
|39
|22
|+17
|21
|3
|Rittner Buam SkyAlps
|11
|5
|3
|1
|2
|31
|25
|+6
|19
|4
|Adler Kitzbühel
|11
|5
|4
|1
|1
|40
|30
|+10
|18
|5
|EK Die Zeller Eisbären
|9
|5
|3
|1
|0
|24
|25
|-1
|17
|6
|HC Gherdeina
|10
|5
|4
|0
|1
|23
|27
|-4
|16
|7
|Wipptal Broncos
|8
|4
|3
|1
|0
|23
|19
|+4
|14
|8
|HC Migross Asiago
|10
|4
|5
|1
|0
|32
|36
|-4
|14
|9
|HDD Jesenice
|11
|4
|6
|0
|1
|29
|30
|-1
|13
|10
|EC Bregenzerwald
|8
|4
|4
|0
|0
|17
|23
|-6
|12
|11
|HC Meran/o Pircher
|10
|3
|6
|1
|0
|21
|33
|-12
|11
|12
|S.G. Cortina Hafro
|11
|2
|7
|2
|0
|25
|33
|-8
|10
|13
|Unterland Cavaliers
|10
|2
|7
|0
|1
|21
|39
|-18
|7