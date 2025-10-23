Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio, in Alps League i derby vanno ad Asiago ed Unterland Cavaliers. Vipiteno stende la capolista

Alessandro Passanti

Pubblicato

17 minuti fa

il

Unterland Cavaliers / Credits Max Pattis

Venerdì sera di grande importanza per quanto riguarda l’Alps Hockey League 2025-2026. Il programma prevedeva cinque match con due derby italiani e, nel complesso, cinque squadre di casa nostra sul ghiaccio. Le emozioni, come sempre, non sono mancate.

Nel derby tra Asiago e Cortina il successo va ai padroni di casa per 4-2. Rete del vantaggio di Porco al 6:00, quindi raddoppio di Chiodo al 10:41. Nel secondo periodo Cortina accorcia con Pietroniro al 36:33, ma ancora Porco al 48:13 e Magnabosco al 48:31 allungano sul 4-1. Nel finale c’è tempo per la seconda marcatura di Pietroniro che fissa il punteggio sul 4-2 al 58:36.

Il secondo derby italiano metteva di fronte Merano agli Unterland Cavaliers con il successo degli ospiti per 4-2. Sono i padroni di casa, però, a passare in vantaggio con Trivellato dopo 5:40, quindi pareggio immediato di Brighenti al 13:14. Di nuovo Merano avanti in chiusura di primo tempo al 18:47, ma di nuovo pareggio di Zerbetto al 29:16 per il 2-2. I Cavaliers non si fermano più e passano a condurre con il 3-2 di Galassiti al 45:21, quindi 4-2 di Galimberti al 53:44.

La quinta squadra di casa nostra sul ghiaccio era Vipiteno che ospitava la capolista KHL Sisak e ottiene un pesantissimo successo per 4-3. Prima frazione di gioco che vede i Broncos dominare la scena con Kruselburger al 2:58, quindi raddoppio di Conci all’8:56, quindi 3-0 di Livingston al 19:48. I croati reagiscono nel secondo periodo con Dobric che segna il 3-1 al 23:29, quindi 3-2 di Panasenko al 36:32. Sisak centra anche il pareggio con il 3-3 di Malenica al 45:37, ma Vipiteno non si scompone e chiude i conti con il 4-3 di Eisendle al 48.24.

Negli altri incontri:

  • Zeller Eisbaren-Kitzbuehel 3-2
  • Jesenice-Red Bull Salisburgo II 0-3

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2025-2026

1 Red Bull Juniors 11 7 2 0 2 39 22 +17 23
2 KHL Sisak 10 6 2 1 1 39 22 +17 21
3 Rittner Buam SkyAlps 11 5 3 1 2 31 25 +6 19
4 Adler Kitzbühel 11 5 4 1 1 40 30 +10 18
5 EK Die Zeller Eisbären 9 5 3 1 0 24 25 -1 17
6 HC Gherdeina  10 5 4 0 1 23 27 -4 16
7 Wipptal Broncos  8 4 3 1 0 23 19 +4 14
8 HC Migross Asiago 10 4 5 1 0 32 36 -4 14
9 HDD Jesenice 11 4 6 0 1 29 30 -1 13
10 EC Bregenzerwald 8 4 4 0 0 17 23 -6 12
11 HC Meran/o Pircher 10 3 6 1 0 21 33 -12 11
12 S.G. Cortina Hafro 11 2 7 2 0 25 33 -8 10
13 Unterland Cavaliers 10 2 7 0 1 21 39 -18 7
