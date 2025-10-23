Hockey ghiaccio, in Alps League i derby vanno ad Asiago ed Unterland Cavaliers. Vipiteno stende la capolista

Venerdì sera di grande importanza per quanto riguarda l’Alps Hockey League 2025-2026. Il programma prevedeva cinque match con due derby italiani e, nel complesso, cinque squadre di casa nostra sul ghiaccio. Le emozioni, come sempre, non sono mancate.

Nel derby tra Asiago e Cortina il successo va ai padroni di casa per 4-2. Rete del vantaggio di Porco al 6:00, quindi raddoppio di Chiodo al 10:41. Nel secondo periodo Cortina accorcia con Pietroniro al 36:33, ma ancora Porco al 48:13 e Magnabosco al 48:31 allungano sul 4-1. Nel finale c’è tempo per la seconda marcatura di Pietroniro che fissa il punteggio sul 4-2 al 58:36.

Il secondo derby italiano metteva di fronte Merano agli Unterland Cavaliers con il successo degli ospiti per 4-2. Sono i padroni di casa, però, a passare in vantaggio con Trivellato dopo 5:40, quindi pareggio immediato di Brighenti al 13:14. Di nuovo Merano avanti in chiusura di primo tempo al 18:47, ma di nuovo pareggio di Zerbetto al 29:16 per il 2-2. I Cavaliers non si fermano più e passano a condurre con il 3-2 di Galassiti al 45:21, quindi 4-2 di Galimberti al 53:44.

La quinta squadra di casa nostra sul ghiaccio era Vipiteno che ospitava la capolista KHL Sisak e ottiene un pesantissimo successo per 4-3. Prima frazione di gioco che vede i Broncos dominare la scena con Kruselburger al 2:58, quindi raddoppio di Conci all’8:56, quindi 3-0 di Livingston al 19:48. I croati reagiscono nel secondo periodo con Dobric che segna il 3-1 al 23:29, quindi 3-2 di Panasenko al 36:32. Sisak centra anche il pareggio con il 3-3 di Malenica al 45:37, ma Vipiteno non si scompone e chiude i conti con il 4-3 di Eisendle al 48.24.

Negli altri incontri:

Zeller Eisbaren-Kitzbuehel 3-2

Jesenice-Red Bull Salisburgo II 0-3

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2025-2026