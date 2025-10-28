Hockey ghiaccio, i convocati dell’Italia per l’European Cup of Nations: ci sono Bradley e Julius Ramoser

Verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 passando per un appuntamento importante: quello della nuova tappa dell’European Cup of Nations, che vedrà la squadra impegnata dal 6 all’8 novembre a Sosnowiec.

In vista del trittico di match che si terrà in Polonia, contro gli stessi padroni di casa (6 novembre alle 19.45), e successivamente contro Gran Bretagna e Slovenia (7 e 8 novembre tutte e due le volte alle ore 16.00), l’head coach della nazionale italiana di hockey ghiaccio – Jukka Jalonen – ha diramato la lista dei convocati.

Sono 29 gli elementi scelti: 3 portieri, 10 difensori, 16 attaccanti. Le novità, in un gruppo capitanato da Thomas Larkin, sono rappresentate dagli attaccanti Matthew Bradley (Bolzano) e Julius Ramoser (Wolfsburg in DEL), mentre da registrare vi sono i ritorni di giocatori come Terrance Amorosa e Giovanni Morini, a cui aggiungere Gianluca Vallini, Enrico Miglioranzi, Pascal Brunner, Peter Spornberger, Alexander Petan e Alessandro Segafredo. Di seguito l’elenco dei convocati che comprende anche certezze quali Luca Frigo e Daniel Glira.

Italia: i convocati per l’European Cup of Nations

PORTIERI

Damian Clara (Brynäs IF – SVE) – dal 5 novembre 2025

Davide Fadani (EHC Kloten – SVI)

Gianluca Vallini (HC Bolzano)

DIFENSORI

Terrance Amorosa (Herning Blue Fox – DAN)

Gregory Di Tomaso (HC Val Pusteria)

Daniel Glira (HC Val Pusteria)

Thomas Larkin (Schwenninger Wild Wings – GER)

Enrico Miglioranzi (HC Bolzano)

Phil Pietroniro (Rytiri Kladno – CZE)

Jason Seed (HC Bolzano)

Peter Spornberger (ERC Ingolstadt – GER)

Alex Trivellato (Schwenninger Wild Wings – GER)

Luca Zanatta (HC Val Pusteria)

ATTACCANTI

Matthew Bradley (HC Bolzano)

Pascal Brunner (HC Bolzano)

Luca Frigo (HC Bolzano)

Mats Frycklund (HC Val Pusteria)

Dustin Gazley (HC Bolzano)

Diego Kostner (Ambrì Piotta – SVI)

Daniel Mantenuto (HC Bolzano)

Matthias Mantinger (HC Val Pusteria)

Bryce Misley (HC Bolzano)

Giovanni Morini (Lugano – SVI)

Alexander Petan (Olimpija Lubiana – SLO)

Tommy Purdeller (HC Val Pusteria)

Julius Ramoser (Grizzlys Wolfsburg – GER)

Nick Saracino (HC Val Pusteria)

Alessandro Segafredo (ZSC Lions Zurigo – SVI)

Daniel Tedesco (Bloomington Bison – USA)

RISERVE A CASA

Portieri: Jacob Smith (Wheeling Nailers – USA). Difensori: Gregorio Gios (Hockey Club Asiago), Enrico Larcher (HCM Junior), Nick Rein (HCM Junior), Filippo Rigoni (Hockey Club Asiago). Attaccanti: Diego Cuglietta (Ritten Sport), Tommaso De Luca (Ambrì Piotta – SVI), Ivan De Luca (HC Val Pusteria), Cristiano Di Giacinto (HC Bolzano), Michele Marchetti (HC Bolzano), Marco Zanetti (Lugano – SVI)