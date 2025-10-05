Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio: Bolzano sa solo vincere in ICE League. Battuta Lubiana, primato in classifica
Altro giro e altra vittoria. Il Bolzano infila la sesta affermazione consecutiva nell’ICE Hockey League 2025-2026 battendo per 4-2 in casa l’HK Olimpija Ljubljana.
In una Sparkasse Arena gremita con quasi 3.000 tifosi le Foxes partono malissimo, subendo i gol di Bericic e Pance, per il momentaneo 0-2.
Nel secondo segmento di gara però, i padroni di casa cambiano passo vivendo venti minuti magici: Schneider accorcia sull’1-2, Mcclure impatta sul 2-2 e Bradley piazza addirittura la zampata del 3-2 prima dell’ultimo riposo.
Si va fino alla fine. Al 43′ ancora Mcclure trova il modo di andare a referto griffando la doppietta personale e il 4-2 che chiude i conti.
Bolzano vola così in testa alla classifica dell’ICE Hockey League, prima con 18 punti in 7 partite proprio davanti all’HK Olimpija Ljubljana, ora secondo con 16 punti in 8 gare disputate; quarto il Val Pusteria a 14 punti in 7 partite svolte.
Si torna in campo venerdì prossimo, 10 ottobre, con il derby italiano: Val Pusteria, alle 19.45, riceverà il Bolzano in casa.