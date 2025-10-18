Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio: Bolzano batte il Fehervar AV19 nel sabato di ICE League
Bolzano rialza la testa nel Campionato ICE League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. Dopo due sconfitte consecutive non sbagliano le foxes, battendo per 3-0 il Fehervar AV19 tra le mura amiche salendo così a quota 21 punti in classifica, una lunghezza in meno rispetto alla vetta occupata al momento dell’HK Olimpija.
Partita molto particolare quella affrontata dalla squadra altoatesina. Il tabellino è rimasto infatti bloccato per ben due periodi, salvo poi rompere gli argini soltanto all 5:36 dell’ultimo atto grazie alla bordata di Miglioranzi, coadiuvato da Bradley e Pollock.
Poi, poco, dopo lo stesso Bradley, stavolta spinto da Brunner ha disegnato la trama perfetta per mandare a rete Pollock che, all’8:57 firma il raddoppio, preludio del tris calato da Schenider all’11:24, assistito da Gazley e Gersisch.
L’ICE League tornerà domani, domenica 19 ottobre, con la sfida tra Valpusteria e il Black Wings Linz.
ICE LEAGUE 2025-2026 HOCKEY SU GHIACCIO: CLASSIFICA AGGIORNATA
|Team
|GP
|W
|L
|OTW
|OTL
|GF
|GA
|GD
|PTS
|1
|Olimpija Ljubljana
|11
|5
|2
|3
|1
|58
|33
|25
|22
|2
|HCB Südtirol Alperia
|10
|7
|3
|0
|0
|36
|21
|15
|21
|3
|HC Falkensteiner Pustertal Wölfe
|10
|6
|2
|1
|1
|34
|22
|12
|21
|4
|Moser Medical Graz99ers
|10
|5
|1
|1
|3
|38
|24
|14
|20
|5
|EC iDM Wärmepumpen VSV
|11
|6
|4
|0
|1
|38
|36
|2
|19
|6
|EC Red Bull Salzburg
|11
|4
|3
|2
|2
|30
|26
|4
|18
|7
|EC-KAC
|9
|5
|3
|1
|0
|26
|22
|4
|17
|8
|FTC-Telekom
|10
|4
|4
|1
|1
|29
|26
|3
|15
|9
|Hydro Fehervar AV 19
|11
|4
|5
|1
|1
|23
|35
|-12
|15
|10
|Vienna Capitals
|11
|3
|5
|1
|2
|31
|40
|-9
|13
|11
|HC TIWAG Innsbruck – Die Haie
|10
|1
|6
|2
|1
|26
|49
|-23
|8
|12
|Pioneers Vorarlberg
|11
|2
|8
|0
|1
|20
|45
|-25
|7
|13
|Steinbach Black Wings Linz
|9
|1
|7
|1
|0
|27
|37
|-10
|5