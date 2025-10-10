Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio: Asiago schianta il Bregenzerwald in Alps League
Asiago cala il poker. Al Pala Hodegart, i veneti battono sonoramente l’EC Bregenzerwald nel venerdì sera della prima fase dell’Alps Hockey League 2025-2026.
La formazione italiana parte fortissimo: dopo un minuto, rete di Rigoni per l’1-0. Risultato con cui si va al riposo e con cui si veleggia per più dieci minuti nel secondo parziale.
Poi altra fiammata: al 33′ pareggio ospite di Lipsbergs, ma bastano cinque minuti ai vicentini per tornare in vantaggio con Magnabosco Aguirre. Si va sul 2-1 all’ultima “ripresa”.
Non c’è gara. Asiago è pimpante: Porco fa 3-1 al 45′ e nell’ultimo minuto di gara, con gli austriaci in “regime” di Empty Net, per mettere un giocatore di movimento in più sul ghiaccio, ecco arrivare la stoccata di Chiodo a chiudere i conti sul 4-1.
Con questa affermazione, in una classifica comandata dal KHL Sisak con 14 punti in 6 partite, l’Asiago sale al 7° posto in virtù di 9 punti raccolti in 6 gare disputate.
L’Alps Hockey League torna domani con tantissime partite in agenda: Asiago sarà nuovamente in campo, sempre in casa dalle ore 20.00, questa volta contro l’EK Die Zeller Eisbären.