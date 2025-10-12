GTWC Europe: Porsche, BMW e McLaren in festa nella finale di Barcellona

Porsche batte Mercedes e vince il titolo nel GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup a Barcellona per un solo punto. L’equipaggio n. 96 Rutronik Racing festeggia in Spagna a Barcellona dopo una lunghissima bagarre a distanza negli ultimi giri contro la Mercedes n. 48 Winward Racing Team MANN-Filter.

Sven Muller/Patric Niederhauser/Alessio Picariello hanno scavalcato a nove minuti dalla fine in classifica generale il terzetto composto da Matteo Cairoli/Maro Engel/Lucas Auer, leader della serie alla vigilia delll’ultima 3h dell’anno in terra spagnola.

La Porsche, presente al settimo posto all’arrivo, ha dovuto scavalcare nelle tornate conclusive l’Aston Martin n. 33 Verstappen.com Racing, in azione con Harry King (Gold Cup). Il britannico ha ceduto il passo all’austriaco Patric Niederhauser negli ultimi passaggi, un sorpasso decisivo nell’economa del campionato.

Mercedes non è riuscita a raggiungere la Top10 ed automaticamente ha perso anche la classifica assoluta del GT World Challenge Europe, la speciale graduatoria che prende in considerazione i risultati Endurance e Sprint. Maro Engel e Lucas Auer sono stati nuovamente sconfitti da Kelvin van der Linde/Charles Weerts (WRT BMW n. 32), campioni qualche settimana fa in quel di Valencia della Sprint Cup.

La gara di Barcellona è stata ricca di colpi di scena ed è stata siglata dalla McLaren n. 58 Garage 59 di Louis Prette/Adam Smalley/Dean MacDonald. Il marchio di Woking non vinceva insieme alla compagine britannica nell’Endurance Cup del GTWC Europe dalla prova di Le Castellet del 2016, una line-up Bronze non aveva mai vinto contemporaneamente la classifica assoluta prima d’oggi.

Il podio assoluto è stato completato dalla BMW n. 777 Al Manar by WRT (Gold Cup) di Al Faisal Al Zubair/Jens Kligmann/Ben Tuck davanti alla M4 GT3 EVO n. 98 ROWE Racing di Augusto Farfus/Jesse Krohn/Raffaele Marciello. Quarto posto amaro per la Ferrari 296 GT3 n. 50 AF Corse – Francorchamps Motors di Antonio Fuoco/Arthur Leclerc/Eliseo Donno.

Verstappen.com Racing, squadra del quattro volte campione del mondo di F1, ha vinto la Gold Cup con il già citato King, Chris Lulham e Thierry Vermeulen. Successo assoluto (Endurance + Sprint), Endurance e Sprint per la compagine citata che nelle prove di durata ha corso con l’Aston Martin n. 33 supportata da 2 Seas Motorsport, mentre nelle prove Sprint ha scommesso sulla Ferrari n. 69 Emil Frey Racing.

Ferrari domina invece la Bronze Cup con Kessel Racing. Dustin Blattner/ Conrad Laursen/ Dennis Marschall hanno ottenuto negli ultimi mesi il successo nella 24h di Spa, nel GTWC Europe Endurance Cup, nella Sprint Cup e nella graduatoria combinata. La compagine elvetica ha ricevuto automaticamente anche l’invito per la prossima 24h Le Mans in classe LMGT3.