Griglia di partenza MotoGP, GP Malesia 2025: Bagnaia rinasce ed è in pole! Brilla Morbidelli, Bezzecchi in quinta fila

Francesco Bagnaia ha centrato la pole position del Gran Premio di Malesia, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Sepang il pilota del team Ducati Factory ha fermato i cronometri sull’1:57.001, con 16 millesimi su Alex Marquez, mentre al terzo posto troviamo Franco Morbidelli a 158, autore di un giro davvero eccellente.

Quarta posizione per Fabio Quartararo a 194 millesimi, quinta per Pedro Acosta a 362, sesta per Fermin Aldeguer a 438, mentre è settimo Joan Mira 439. Chiude all’ottavo posto Fabio Di Giannantonio a 521 millesimi, nono Johann Zarco a 530, quindi decimo Alex Rins a 944. Scatterà dalla 13a casella Luca Marini (Honda HRC), quindi 14° Marco Bezzecchi (Aprilia), mentre sarà 19° Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3). 21° Lorenzo Savadori (Aprilia) davanti a Michele Pirro (Ducati Factory) 22°

La classe regina ora si concentra in direzione della Sprint Race che vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 09.00 italiane (le ore 15.00 malesi) che si disputerà sulla lunghezza di 10 giri. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio la griglia di partenza di Sprint Race e gara lunga di domani.

GRIGLIA DI PARTENZA GP MALESIA 2025 MOTOGP

1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’57.001 2 4 338.5

2 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI Q2 1’57.017 6 7 0.016 0.016 333.3

3 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI Q2 1’57.159 6 7 0.158 0.142 337.5

4 20 YAMAHA Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Te Q2 1’57.195 3 7 0.194 0.036 333.3

5 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’57.363 2 7 0.362 0.168 341.7

6 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI Q2 1’57.439 7 7 0.438 0.076 331.2

7 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA Q2 1’57.440 6 7 0.439 0.001 338.5

8 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI Q2 1’57.522 6 7 0.521 0.082 338.5

9 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA Q2 1’57.531 2 6 0.530 0.009 338.5

10 42 YAMAHA Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Te Q2 1’57.945 5 6 0.944 0.414 334.3

11 43 YAMAHA Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP Q2 1’57.949 3 7 0.948 0.004 334.3

12 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM Q2 1’58.174 2 6 1.173 0.225 335.4

13 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA Q1 1’57.525 6 7 (*) 0.377 336.4

14 72 APRILIA Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing Q1 1’57.549 5 7 (*) 0.401 0.024 336.4

15 25 APRILIA Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team Q1 1’57.776 7 7 (*) 0.628 0.227 335.4

16 88 YAMAHA Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP Q1 1’57.894 6 7 (*) 0.746 0.118 336.4

17 79 APRILIA Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team Q1 1’58.034 7 7 (*) 0.886 0.140 336.4

18 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 1’58.183 3 7 (*) 1.035 0.149 337.5

19 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM Q1 1’58.189 3 7 (*) 1.041 0.006 336.4

20 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA Q1 1’58.623 7 7 (*) 1.475 0.434 335.4

21 32 APRILIA Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Q1 1’58.791 5 7 (*) 1.643 0.168 336.4

22 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q1 1’59.255 6 7 (*) 2.107 0.464 336.4

23 7 YAMAHA Augusto FERNANDEZ SPA Yamaha Factory Racing Team Q1 1’59.382 4 7 (*) 2.234 0.127 329.2