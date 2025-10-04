Griglia di partenza MotoGP, GP Indonesia 2025: Bezzecchi in pole, Marquez in terza fila, Bagnaia in sesta!

Il dado è tratto. Marco Bezzecchi ha conquistato la pole position in occasione delle qualifiche valide per il GP di Indonesia, atto numero diciotto del Motomondiale 2025 di MotoGP, in fase di svolgimento questo fine settimana presso il tracciato internazionale di Mandalika.

Nello specifico il centauro in forza all’Aprilia ha segnato il miglior tempo di 1:28.832 staccando di ben 0.398 la Gresini di Fermin Aldeguer e di 0.452 la Trackhouse MotoGP Team di Raul Fernandez. In seconda fila si è invece accomodato Alex Rins (Yamaha), quarto a mezzo secondo precedendo così Pedro Acosta (KTM) e Luca Marini (Honda), rispettivamente quinto e sesto a 0.511 e 0.681.

Dovrà partire dalla terza fila invece il fresco Campione del Mondo Marc Marquez (Ducati), il quale si è dovuto accontentare della nona piazzola con un gap di +0.941 posizionandosi alle spalle della Gresini di Alex Marquez (+0.909) e della Yamaha di Fabio Quartararo (+0.939).

Quarta fila poi per la Prima Pramac Yamaha di Miguel Oliveira (+1.019), per la Pertamina Enduro VR46 Racing Team di Fabio Di Giannantonio (+1.052) e per la Honda di Joan Mir (+1.127). Male infine Francesco Bagnaia, fermatosi in Q1 e costretto a partire dalla posizione numero sedici. Di seguito la griglia completa.

GRIGLIA DI PARTENZA GP INDONESIA 2025 MOTOGP

Marco Bezzecchi (Aprilia) Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) Raul Fernandez (Trackouse MotoGP Team Aprilia) Alex Rins (Yamaha) Pedro Acosta (KTM) Luca Marini (Honda) Alex Marquez (Ducati Gresini) Fabio Quartararo (Yamaha) Marc Marquez (Ducati) Miguel Oliveira (Prima Pramac Yamaha) Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) Joan Mir ((Honda) Franco Morbidelli (Ducati VR46) Jack Miller (Prima Pramac Yamaha) Brad Binder (KTM Red Bull) Francesco Bagnaia (Ducati) Enea Bastianini (KTM Red Bull) Joan Zarco (Honda LCR) Somkiat Chantra (Honda Idemitsu) Maverick Vinales (KTM)

LA CLASSIFICA DELLA Q1

1 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’29.582 7 9 315.7

2 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.670 9 9 0.088 0.088 318.5

3 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’29.718 7 9 0.136 0.048 316.7

4 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’29.957 7 8 0.375 0.239 314.8

5 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’29.996 7 9 0.414 0.039 317.6

6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.996 7 8 0.414 316.7

7 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’30.242 5 7 0.660 0.246 316.7

8 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’30.332 6 8 0.750 0.090 317.6

9 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’30.623 7 8 1.041 0.291 313.9

10 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’30.956 3 7 1.374 0.333 317.6

LA CLASSIFICA DELLA Q2

1 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’28.832 6 9 318.5

2 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’29.230 6 8 0.398 0.398 314.8

3 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’29.284 8 9 0.452 0.054 313.9

4 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’29.336 7 9 0.504 0.052 313.9

5 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’29.343 6 8 0.511 0.007 320.4

6 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’29.513 6 9 0.681 0.170 319.5

7 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’29.741 3 6 0.909 0.228 316.7

8 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’29.771 5 7 0.939 0.030 314.8

9 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.773 8 8 0.941 0.002 319.5

10 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’29.851 6 9 1.019 0.078 315.7

11 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’29.884 7 8 1.052 0.033 317.6

12 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’29.959 3 9 1.127 0.075 317.6