Formula 1
Griglia di partenza F1, Sprint Qualifying GP USA 2025: Max Verstappen precede le McLaren, quarta e quinta fila per le Ferrari
Nelle qualifiche sprint di oggi è stata determinata la griglia di partenza della Sprint del GP degli USA del Mondiale di F1 2025, che vedrà proseguire domani, sabato 18 ottobre, il fine settimana con la Sprint di Austin che sarà valida come diciannovesimo round del calendario della F1.
Nella SQ1 escono di scena Oliver Bearman (Haas F1 Team), 16°, Franco Colapinto (Alpine), 17°, Yuki Tsunoda (Red Bull Racing), 18°, Esteban Ocon (Haas F1 Team), 19°, e Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), 20°. Nella SQ2 vengono eliminati Kimi Antonelli (Mercedes), 11°, Isack Hadjar (Racing Bulls), 12°, Pierre Gasly (Alpine), 13°, Lance Stroll (Aston Martin), 14°, e Liam Lawson (Racing Bulls), 15°.
Nella SQ3 la pole della sprint va a Max Verstappen (Red Bull Racing), primo, che precede Lando Norris (McLaren), secondo, ed Oscar Piastri (McLaren), terzo. Quarto posto per Nico Hulkenberg (Kick Sauber), seguito da George Russell (Mercedes), 5°, Fernando Alonso (Aston Martin), 6°, Carlos Sainz (Williams), 7°, Lewis Hamilton (Ferrari), 8°, Alexander Albon (Williams), 9°, e Charles Leclerc (Ferrari), 10°.
GRIGLIA DI PARTENZA SPRINT GP USA F1 2025
1 Max Verstappen Red Bull Racing (SQ3)
2 Lando Norris McLaren (SQ3)
3 Oscar Piastri McLaren (SQ3)
4 Nico Hulkenberg Kick Sauber (SQ3)
5 George Russell Mercedes (SQ3)
6 Fernando Alonso Aston Martin (SQ3)
7 Carlos Sainz Williams (SQ3)
8 Lewis Hamilton Ferrari (SQ3)
9 Alexander Albon Williams (SQ3)
10 Charles Leclerc Ferrari (SQ3)
11 Kimi Antonelli Mercedes (SQ2)
12 Isack Hadjar Racing Bulls (SQ2)
13 Pierre Gasly Alpine (SQ2)
14 Lance Stroll Aston Martin (SQ2)
15 Liam Lawson Racing Bulls (SQ2)
16 Oliver Bearman Haas F1 Team (SQ1)
17 Franco Colapinto Alpine (SQ1)
18 Yuki Tsunoda Red Bull Racing (SQ1)
19 Esteban Ocon Haas F1 Team (SQ1)
20 Gabriel Bortoleto Kick Sauber (SQ1)
CLASSIFICA SQ3
1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:32.143
2 Lando Norris McLaren +0.071
3 Oscar Piastri McLaren +0.380
4 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.502
5 George Russell Mercedes +0.745
6 Fernando Alonso Aston Martin +0.767
7 Carlos Sainz Williams +0.768
8 Lewis Hamilton Ferrari +0.892
9 Alexander Albon Williams +0.956
10 Charles Leclerc Ferrari +0.961
CLASSIFICA SQ2
1 Lando Norris McLaren 1:33.033
2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.130
3 Oscar Piastri McLaren +0.338
4 George Russell Mercedes +0.429
5 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.544
6 Carlos Sainz Williams +0.619
7 Alexander Albon Williams +0.798
8 Charles Leclerc Ferrari +0.905
9 Fernando Alonso Aston Martin +0.918
10 Lewis Hamilton Ferrari +0.979
11 Kimi Antonelli Mercedes +0.985
12 Isack Hadjar Racing Bulls +1.208
13 Pierre Gasly Alpine +1.225
14 Lance Stroll Aston Martin +1.361
15 Liam Lawson Racing Bulls nessun tempo
CLASSIFICA SQ1
1 Lando Norris McLaren 1:33.224
2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.139
3 Oscar Piastri McLaren +0.665
4 Lewis Hamilton Ferrari +1.002
5 Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.012
6 Carlos Sainz Williams +1.015
7 Isack Hadjar Racing Bulls +1.019
8 Kimi Antonelli Mercedes +1.190
9 Alexander Albon Williams +1.248
10 Liam Lawson Racing Bulls +1.379
11 George Russell Mercedes +1.429
12 Fernando Alonso Aston Martin +1.513
13 Charles Leclerc Ferrari +1.689
14 Lance Stroll Aston Martin +1.764
15 Pierre Gasly Alpine +1.920
16 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.935
17 Franco Colapinto Alpine +2.022
18 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +2.035
19 Esteban Ocon Haas F1 Team +2.779
20 Gabriel Bortoleto Kick Sauber nessun tempo