Griglia di partenza F1, GP USA 2025: Verstappen in pole, Leclerc sfiora la prima fila. Hamilton 5°, Antonelli 7°
Nelle qualifiche classiche di oggi, sabato 18 ottobre, è stata determinata la griglia di partenza del GP degli USA del Mondiale di F1 2025, che vedrà culminare domani, domenica 19, il fine settimana nordamericano con la gara su distanza lunga di Austin, che sarà valida come diciannovesimo round del calendario della F1.
Nella Q1 escono di scena Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), 16°, Esteban Ocon (Haas F1 Team), 17°, Lance Stroll (Aston Martin), 18°, il quale però partirà ultimo per una penalità di 5 posizioni, Alexander Albon (Williams), 19°, ed Isack Hadjar (Racing Bulls), 20°. Nella Q2 vengono eliminati Nico Hulkenberg (Kick Sauber), 11°, Liam Lawson (Racing Bulls), 12°, Yuki Tsunoda (Red Bull Racing), 13°, Pierre Gasly (Alpine), 14°, e Franco Colapinto Alpine), 15°.
Nella Q3 la pole della gara su distanza classica va a Max Verstappen (Red Bull Racing), primo, che precede Lando Norris (McLaren), secondo, e Charles Leclerc (Ferrari), terzo. Quarto posto per George Russell (Mercedes), seguito da Lewis Hamilton (Ferrari), 5°, Oscar Piastri (McLaren), 6°, Kimi Antonelli (Mercedes), 7°, Oliver Bearman (Haas F1 Team), 8°, Carlos Sainz (Williams), 9°, e Fernando Alonso (Aston Martin), 10°.
GRIGLIA DI PARTENZA GP USA F1 2025
1 Max Verstappen Red Bull Racing (Q3)
2 Lando Norris McLaren (Q3)
3 Charles Leclerc Ferrari (Q3)
4 George Russell Mercedes (Q3)
5 Lewis Hamilton Ferrari (Q3)
6 Oscar Piastri McLaren (Q3)
7 Kimi Antonelli Mercedes (Q3)
8 Oliver Bearman Haas F1 Team (Q3)
9 Carlos Sainz Williams (Q3)
10 Fernando Alonso Aston Martin (Q3)
11 Nico Hulkenberg Kick Sauber (Q2)
12 Liam Lawson Racing Bulls (Q2)
13 Yuki Tsunoda Red Bull Racing (Q2)
14 Pierre Gasly Alpine (Q2)
15 Franco Colapinto Alpine (Q2)
16 Gabriel Bortoleto Kick Sauber (Q1)
17 Esteban Ocon Haas F1 Team (Q1)
20 Alexander Albon Williams (Q1)
19 Isack Hadjar Racing Bulls (Q1)
20 Lance Stroll Aston Martin (Q1) penalizzato di 5 posizioni
GRIGLIA DI PARTENZA SENZA PENALITÀ GP USA F1 2025
1 Max Verstappen Red Bull Racing (Q3)
2 Lando Norris McLaren (Q3)
3 Charles Leclerc Ferrari (Q3)
4 George Russell Mercedes (Q3)
5 Lewis Hamilton Ferrari (Q3)
6 Oscar Piastri McLaren (Q3)
7 Kimi Antonelli Mercedes (Q3)
8 Oliver Bearman Haas F1 Team (Q3)
9 Carlos Sainz Williams (Q3)
10 Fernando Alonso Aston Martin (Q3)
11 Nico Hulkenberg Kick Sauber (Q2)
12 Liam Lawson Racing Bulls (Q2)
13 Yuki Tsunoda Red Bull Racing (Q2)
14 Pierre Gasly Alpine (Q2)
15 Franco Colapinto Alpine (Q2)
16 Gabriel Bortoleto Kick Sauber (Q1)
17 Esteban Ocon Haas F1 Team (Q1)
18 Lance Stroll Aston Martin (Q1)
19 Alexander Albon Williams (Q1)
20 Isack Hadjar Racing Bulls (Q1)
CLASSIFICA Q3
1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:32.510
2 Lando Norris McLaren +0.291
3 Charles Leclerc Ferrari +0.297
4 George Russell Mercedes +0.316
5 Lewis Hamilton Ferrari +0.402
6 Oscar Piastri McLaren +0.574
7 Kimi Antonelli Mercedes +0.604
8 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.629
9 Carlos Sainz Williams +0.640
10 Fernando Alonso Aston Martin +0.650
CLASSIFICA Q2
1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:32.701
2 Charles Leclerc Ferrari +0.168
3 Lando Norris McLaren +0.175
4 Lewis Hamilton Ferrari +0.213
5 Kimi Antonelli Mercedes +0.343
6 George Russell Mercedes +0.357
7 Carlos Sainz Williams +0.423
8 Oscar Piastri McLaren +0.527
9 Fernando Alonso Aston Martin +0.536
10 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.537
11 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.633
12 Liam Lawson Racing Bulls +0.659
13 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.765
14 Pierre Gasly Alpine +0.950
15 Franco Colapinto Alpine +1.343
CLASSIFICA Q1
1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:33.207
2 George Russell Mercedes +0.104
3 Kimi Antonelli Mercedes +0.294
4 Charles Leclerc Ferrari +0.318
5 Liam Lawson Racing Bulls +0.342
6 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.344
7 Pierre Gasly Alpine +0.392
8 Lewis Hamilton Ferrari +0.478
9 Carlos Sainz Williams +0.532
10 Fernando Alonso Aston Martin +0.534
11 Oscar Piastri McLaren +0.539
12 Lando Norris McLaren +0.636
13 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.714
14 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.728
15 Franco Colapinto Alpine +0.832
16 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.918
17 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.929
18 Lance Stroll Aston Martin +1.333
19 Alexander Albon Williams +1.483
20 Isack Hadjar Racing Bulls nessun tempo