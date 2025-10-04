Griglia di partenza F1, GP Singapore 2025: Russell in pole, Antonelli in seconda fila, Leclerc in quarta! Williams squalificate

Calato il sipario sulle qualifiche del GP di Singapore, tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito cittadino di Singapore, i team hanno lavorato alacremente in cerca della miglior messa a punto possibile per massimizzare la prestazione e conquistare la miglior piazzola possibile in griglia.

Un tracciato molto complicato, per la vicinanza dei muretti alla carreggiata, in funzione poi delle oggettive difficoltà che ci saranno nel superare. Lungo 4,940 chilometri, comprende 19 curve. Le modifiche introdotte nel 2023 ne hanno ridotto il numero (erano 23), trasformando la parte successiva alla curva 16 in un rettilineo di circa 400 metri di lunghezza.

L’asfalto ha le stesse caratteristiche di quello delle strade cittadine limitrofe, con una rugosità molto bassa, e numerose sono anche le strisce della segnaletica che, in caso di pioggia, possono rappresentare un’insidia supplementare. Ci si aspetta un degrado della prestazione degli pneumatici in gara causato principalmente dallo stress termico cui vengono sottoposti.

La Mercedes del britannico George Russell si è presa la pole-position a precedere l’olandese Max Verstappen (Red Bull) e la McLaren dell’australiano Oscar Piastri (McLaren). In quarta posizione l’altra W15 di Kimi Antonelli. Ferrari deludenti: sesto Lewis Hamilton e settimo Charles Leclerc. Posteriormente ai controlli, sono state squalificate le due Williams di Carlos Sainz e di Alexander Albon dal momento che l’apertura del DRS di entrambe le vetture di Grove andava oltre gli 85 millimetri consentiti.

GRIGLIA DI PARTENZA GP SINGAPORE F1 2025

1. George Russell (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. Kimi Antonelli (Mercedes)

5. Lando Norris (McLaren)

6. Lewis Hamilton (Ferrari)

7. Charles Leclerc (Ferrari)

8. Isack Hadjar (Racing Bulls)

9. Oliver Bearman (Haas)

10. Fernando Alonso (Aston Martin)

11. Nico Hülkenberg (Sauber)

12. Liam Lawson (Racing Bulls)

13. Yuki Tsunoda (Red Bull)

14. Gabriel Bortoleto (Sauber)

15. Lance Stroll (Aston Martin)

16. Franco Colapinto (Alpine)

17. Esteban Ocon (Haas)

18. Pierre Gasly (Alpine)

19. Alexander Albon (Williams) *Squalificato per irregolarità sulla monoposto

20. Carlos Sainz (Williams) *Squalificato per irregolarità sulla monoposto

RISULTATI E CLASSIFICHE QUALIFICHE GP SINGAPORE F1 2025

Q3:

1 George Russell Mercedes 1:29.158 — 6

2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.182 — 6

3 Oscar Piastri McLaren +0.366 — 6

4 Kimi Antonelli Mercedes +0.379 — 6

5 Lando Norris McLaren +0.428 — 6

6 Lewis Hamilton Ferrari +0.530 — 6

7 Charles Leclerc Ferrari +0.626 — 6

8 Isack Hadjar Racing Bulls +0.688 — 6

9 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.710 — 6

10 Fernando Alonso Aston Martin +0.797 — 6

Q2:

1 George Russell Mercedes 1:29.562 — 4

2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.010 — 4

3 Kimi Antonelli Mercedes +0.087 — 4

4 Lando Norris McLaren +0.247 — 4

5 Oscar Piastri McLaren +0.251 — 4

6 Charles Leclerc Ferrari +0.352 — 4

7 Lewis Hamilton Ferrari +0.374 — 4

8 Isack Hadjar Racing Bulls +0.454 — 4

9 Fernando Alonso Aston Martin +0.492 — 4

10 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.514 — 4

11 Nico Hülkenberg Kick Sauber +0.579 — 5

12 Alexander Albon Williams +0.640 — 5

13 Carlos Sainz Williams +0.673 — 5

14 Liam Lawson Racing Bulls +0.758 — 5

15 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.791 — 4

Q1:

1 Lewis Hamilton Ferrari 1:29.765 — 2

2 George Russell Mercedes +0.163 — 2

3 Lando Norris McLaren +0.167 — 2

4 Max Verstappen Red Bull Racing +0.263 — 2

5 Kimi Antonelli Mercedes +0.271 — 2

6 Isack Hadjar Racing Bulls +0.449 — 2

7 Oscar Piastri McLaren +0.548 — 2

8 Charles Leclerc Ferrari +0.605 — 2

9 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.655 — 2

10 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.809 — 2

11 Carlos Sainz Williams +0.875 — 3

12 Liam Lawson Racing Bulls +0.916 — 3

13 Nico Hülkenberg Kick Sauber +0.950 — 3

14 Fernando Alonso Aston Martin +0.980 — 2

15 Alexander Albon Williams +1.010 — 3

16 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.055 — 2

17 Lance Stroll Aston Martin +1.184 — 2

18 Franco Colapinto Alpine +1.217 — 3

19 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.224 — 2

20 Pierre Gasly Alpine — — 3