Grand Prix de France 2025 pattinaggio artistico: orari, programma, tv, streaming

Il Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico è alle porte. Questo fine settimana infatti il circuito partirà dal Grand Prix de France, prima tappa in programma in quel di Angers da venerdì 17 a domenica 19 ottobre. Sarà un evento particolarmente importante in chiave Italia, in quanto coinciderà con il debutto stagionale di Charléne Guignard-Marco Fabbri.

I veterani della danza sul ghiaccio si ritroveranno pronti-via a fronteggiare la mina vagante rappresentata dalla coppia francese di nuova formazione composta da Laurence Fournier Beaudry e Guillaume Cizeron (quest’ultimo argento a Pyeongchang 2018 e a Pechino 2022), anche loro all’esordio in questa annata sportiva e motivati a recitare fin da subito il ruolo di protagonisti. Con loro ci saranno anche i britannici Lilah Fear-Lewis Gibson, binomio che agli scorsi Mondiali ha già fatto lo sgambetto agli azzurri.

In campo maschile prevista la presenza di Gabriele Frangipani, in lizza in una prova ostica, in cui sfiderà tra gli altri il Campione Mondiale in carica Ilia Malinin, quello europeo Lukas Britschgi, oltre che l’asso di casa Adam Siao Him Fa. Nelle donne spazio invece alla giapponese Kaori Sakamoto (oro iridato nel 2022, 2023 e 2024) ed all’americana Isabeu Levito.

Nelle coppe d’artistico infine i Campioni Mondiali nipponici Riku Miura-Ryuichi Kihara metteranno il primo tassello verso le finali, quest’anno previste in quel di Nagoya. Fari puntati inoltre sui canadesi Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschamps, reduci da una stagione non costante e motivati a rimettersi in carreggiata.

Il Grand Prix de France sarà visibile integralmente attraverso la piattaforma Discovery Plus. Previsti inoltre possibili trasmissioni su RAI Sport (il palinsesto è attualmente in fase di elaborazione) ed in streaming su RAI Play (in caso di trasmissione su RAI Sport HD+). Di seguito il programma completo della competizione con orari italiani.

GRAND PRIX DE FRANCE 2025: PROGRAMMA DELL’EVENTO

Venerdì 17 ottobre

18:00-19:30 Short program individuale femminile

19:50-20:54 Short program coppie d’artistico

Sabato 18 ottobre

13:00-14:18 Rhythm dance danza sul ghiaccio (in gara Guignard-Fabbri)

14:40-16:27 Free program individuale femminile

18:10-19:39 Short program individuale maschile (in gara Gabriele Frangipani)

20:00-21:16 Free program coppie d’artistico

Domenica 19 ottobre

11:30-13:01 Free dance danza sul ghiaccio (in gara Guignard-Fabbri)

13:20-15:07 Free program individuale maschile (in gara Gabriele Frangipani)

GRAND PRIX DE FRANCE 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta TV: Possibili collegamenti in diretta e in differita su RAI SPORT+HD (palinsesto in via di definizione).

Diretta Streaming: Discovery+ (diretta integrale), RAI Play (in caso di trasmissione su RAI SPORT+HD).