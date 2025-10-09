Gran Piemonte 2025 oggi: orari, percorso, tv. Isaac del Toro favorito, Scaroni ci prova

Ultimo appuntamento prima dell’attesissimo Giro di Lombardia. Oggi in scena l’edizione numero 109 del Gran Piemonte: andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma.

PERCORSO

Si parte da Dogliani e dopo 179 chilometri si arriva ad Acqui Terme. Si parte con una prima parte di saliscendi tra le Langhe ed il Monferrato, prima di affrontare la prima asperità, la salita di Bric della Forma (4.4 km al 6,3% di pendenza media). L’ascesa di Rocchetta Palafea (2.7 km all’8,4% di pendenza media) anticipa l’entrata nel circuito finale con la salita di Castelletto d’Erro (6,1 km al 5,2% di pendenza media) da affrontare due volte prima dell’arrivo.

PROGRAMMA

Giovedì 9 ottobre Gran Piemonte 2025 Dogliani-Acqui Terme (179 km)

Orario di partenza: 12.15

Orario di arrivo: 16.30 circa

DOVE VEDERE IL GRAN PIEMONTE 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport dalle 14.50.

Diretta streaming: dalle 14.50 Rai Play, DAZN, Discovery+ ed Eurosport 2.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FAVORITI

Isaac del Toro vuole proseguire con il suo periodo magico e timbrare nuovamente il cartellino. Il messicano della UAE Team Emirates – XRG è sicuramente il più atteso sulle strade piemontesi. Chi ha già vinto da queste parti, nella passata stagione, è lo statunitense Neilson Powless, non reduce però da un periodo di forma entusiasmante. In casa Italia la carta da giocare è la stessa degli Europei: ci si affida a Christian Scaroni (XDS Astana Team) che torna in gara dopo la gran prestazione in Francia. Occhio anche a Lorenzo Finn, che si testa tra i professionisti in maglia Red Bull – BORA – hansgrohe.