Gran Piemonte 2025, Isaac Del Toro: “Una stagione sensazionale. Pogacar è un’ispirazione”

Isaac Del Toro e la UAE Team Emirates – XRG non si fermano più. Il messicano ottiene l’ennesimo successo degli ultimi due mesi e trionfa nell’edizione numero 109 del Gran Piemonte davanti allo svizzero Marc Hirschi e all’olandese Bauke Mollema. Si tratta della vittoria numero 92 per la squadra emiratina, che ha dominato in questo 2025, grazie alle continue affermazioni di Tadej Pogacar e anche del messicano, che ha dominato quasi tutte le classiche italiane in cui ha partecipato a settembre ed ottobre.

Nell’intervista al vincitore Del Toro ha parlato della strategia odierna della UAE, come sempre perfetta e vincente: “I ragazzi hanno lavorato tutto il giorno, poi sulla salita finale sono andato a tutta. Sapevo che la parte più pendente era all’inizio e ho spinto al massimo. Mi sono detto, se scoppio scoppio, ma devo dare tutto”.

Negli ultimi quindici chilometri Del Toro ha fatto il vuoto, arrivando in solitaria al traguardo: “Avevo sempre qualcuno davanti fin quando non ho preso Hirschi. Ho cercato di andare poi via da solo e non avere la compagnia degli altri due, perchè sarebbe stato decisamente più difficile vincere”.

Una stagione clamorosa quella di Del Toro e della UAE: “Quest’anno abbiamo ottentuto molto più di quello che si aspettassimo sia come team sia a livello personale. Pogacar è un’ispirazione ed è bellissimo averlo in squadra insieme. Una stagione veramente incredibile, i numeri che abbiamo fatto non sono normali”.