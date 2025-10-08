Gran Piemonte 2025, Christian Scaroni prova a sfidare Isaac Del Toro. C’è anche Finn

Prosegue il calendario del ciclismo italiano in questo inizio autunno intensissimo. Domani, giovedì 9 ottobre, in scena l’edizione numero 109 del Gran Piemonte: ultimo appuntamento prima della Classica delle Foglie Morte.

PERCORSO

Il percorso prevede 179 chilometri con partenza da Dogliani ed arrivo ad Acqui Terme. Una prima parte caratterizzata da una serie continua di saliscendi presso alcuni borghi storico come Cherasco, Barolo, La Morra e Diano d’Alba. La prima vera salita sarà quella del Bric della Forma (4,4 km al 6,3%). Sono stati percorsi così un’ottantina di chilometri, con una successiva discesa molto tecnica verso Santo Stefano Belbo con la successiva salita verso Rocchetta Pianfea (2,7km all’8,4%). Dopo Rocchetta Pianfea ecco che il gruppo entrerà nel circuito finale di 33 chilometri, che verrà percorso per due volte. Il punto chiave è senza alcun dubbio la salita di Castelletto d’Erro, che nei primi due chilometri tiene una media del 9%, ma con punte che arrivano anche al 15%. In totale sono poco più di sei chilometri di salita ed è qui che si può fare la differenza. L’ultimo scollinamento è a quindici chilometri dal traguardo e ci sarà una discesa molto complicata e che può anche essere usata come ulteriore trampolino di lancio per un attacco. Attenzione poi all’ultimo chilometro con qualche curva e un leggerissimo strappetto di 450 metri proprio in vista dell’arrivo ad Acqui Terme.

FAVORITI

Isaac del Toro vuole proseguire con il suo periodo magico e timbrare nuovamente il cartellino. Il messicano della UAE Team Emirates – XRG è sicuramente il più atteso sulle strade piemontesi. Chi ha già vinto da queste parti, nella passata stagione, è lo statunitense Neilson Powless, non reduce però da un periodo di forma entusiasmante. In casa Italia la carta da giocare è la stessa degli Europei: ci si affida a Christian Scaroni (XDS Astana Team) che torna in gara dopo la gran prestazione in Francia. Occhio anche a Lorenzo Finn, che si testa tra i professionisti in maglia Red Bull – BORA – hansgrohe.