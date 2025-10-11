Golf, Schauffele raggiunge Greyserman in vetta ad un round dal termine del Baycurrent Classic

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento che contraddistingue il fine settimana. Siamo infatti arrivati ad un solo round dal termine del Baycurrent Classic (montepremi 8 milioni di dollari), evento nipponico organizzato in coabitazione con il Japan Tour che fino alla scorsa stagione era conosciuto come Zozo Championship. A 18 buche dalla conclusione si preannuncia un duello statunitense.

In vetta con lo score di -12 (201 colpi) troviamo infatti gli americani Max Greyserman e Xander Schauffele. Quest’ultimo raggiunge al comando il connazionale grazie ad un solido giro da -4. Terza posizione con il punteggio di -9 per il quintetto composto dai sudcoreani An Byeong-Hun e Kim Si-Woo, dal colombiano Nicolas Echavarria, dal sudafricano Garrick Higgo e dallo statunitense Michael Thorbjornsen.

Sul percorso par 71 dello Yokohama Country Club (Prefettura di Kanagawa, Giappone) in ottava piazza a -8 troviamo l’australiano Lee Min-Woo e l’americano Sahit Theegala, che precede di una lunghezza i connazionali Beau Hossler ed Alex Smalley, l’inglese Matt Wallace ed il giapponese Ren Yonezawa. -6 e quattordicesimo posto infine per il filippino Rico Hoey, lo svedese Alex Noren, il sudafricano Christiaan Bezuidenhout ed il colombiano Camillo Villegas.

Nella notte italiana spazio all’ultimo e decisivo round con Greyserman che va a caccia del primo titolo nel circuito maggiore mentre Schauffele vuole griffare il personale 13° successo da professionista. Sarà dunque una bella sfida tra golfisti made in USA, che tuttavia non potranno distrarsi in quanto il margine sulla concorrenza è abbastanza ampio, ma non ancora totalmente rassicurante.