Golf, Rahm vuole il 4° Open di Spagna. Tutto pronto a Madrid per un week end di fuoco

Lidi più caldi per quanto riguarda il Dp World Tour. Dopo la scozia, il maggiore circuito golfistico europeo si sposta in Spagna, più precisamente al Club de Campo Villa de Madrid, vicino alla capitale iberica, per l’Open di Spagna, torneo che vale 3,25 milioni di dollari e 5.000 punti Race to Dubai. A difendere il titolo sarà lo spagnolo Angel Hidalgo che qui, l’anno scorso, vinse in un appassionante duello ai playoff contro Jon Rahm che qui ha già vinto per ben 3 volte (18-19-22).

Il campione in carica sarà tra l’altro accoppiato, nei primi 2 giorni, proprio con Rahm e Shane Lowry, forse la partenza più bella di questo avvio di Open di Spagna. A contendersi il titolo però saranno anche Sergio Garcia, Haotong Li, Kristoffer Reitan , Thorbjørn Olesen, Patrick Reed, Thriston Lawrence, Joost Luiten e Dylan Frittelli.

Non presenzierà, invece, Francesco Molinari, impegnato sul PGA Tour. Qui il torinese vinse nel 2012 davanti a Larrazabal di ben 3 colpi. Dentro, però, Guido Migliozzi, Andrea Pavan e Francesco Laporta, Il vicentino giovedì partirà con il canadese Aaron Cockerill e il finlandese Oliver Lindell. Pavan, invece, sscenderà in campo nel primo pomeriggio con il thailandese Kiradech Aphibarnrat e il britannico Jordan Matthew mentre Laporta sarà impegnato con il francese Alexander Levy e l’inglese Callum Tarren.

Si tratta della prima volta in stagione che il Dp World Tour tocca la Spagna. Qui Lowry fa il suo ritorno in campo dopo la vittoria in Ryder Cup di due settimane. In palio, oltre al ricco montepremi e ai punti r2dr, anche un invito al The Masters e un’esenzione per il The Open Championship.