Golf, Penge vince il 3º titolo in stagione. Suo l’Open di Spagna ai playoff

Complesso e per nulla scontato l’esito dell’Open di Spagna 2025, torneo che ha messo in palio 3,25 milioni di dollari e 5.000 punti Race to Dubai e che si è chiuso da pochi istanti. Marco Penge, in testa ad un giro dalla fine con un margine di due 4 colpi sugli inseguitori, ha avuto un calo fisiologico nella giornata odierna chiudendo in +1 a -15 sul totale. Il vantaggio accumulato nei round precedenti, tuttavia, gli è bastato per andare al playoff con Daniel Brown, protagonista di un -4 oggi e di vincere alla prima buca di spareggio grazie ad un birdie.

Per Marco Penge, britannico di 27 anni, si tratta della 3ª vittoria in stagione (nessuno come lui durante l’anno sul Dp World Tour), fatto che gli è valso la seconda posizione nella Race to Dubai dietro al nordirlandese Rory McIlroy. In 3ª posizione ha chiuso Joel Girrbach, costante lungo tutta la settimana con uno score finale di -14 ad un solo colpo di distanza dai primi. In T4, invece, Tom McKibbin, che ha risalito la china dopo un R1 in pari al par. T5 per Ugo Coussaud, Rasmus Neergaard-Petersen, Jayden Schaper e Joakim Lagergren a -11.

Chiudono la top 10 a in T9 a -10 Thorbjorn Olesen, Alexander Levy, David Puig, Angel Ayora, Alex Fitzpatrick, Calum Hill e Jon Rahm, protagonista, quest’ultimo, di un ottimo -6 (il miglior score di giornata fatto anche da Oliver Lindell). T47 a -1, purtroppo, l’unico italiano rimasto in gara nel week end qui al Club de Campo Villa Madrid, Francesco Laporta. Il pugliese ha chiuso la domenica con un +1 (72 colpi). Ricordiamo che Guido Migliozzi e Andrea Pavan erano rimasti fuori dal taglio con lo score totale sui due giorni di +2.

Il Dp World Tour adesso volerá prima in India e poi in Corea del Sud prima di affrontare lo stretch di gare più inportante: l’Abu Dhabi HSBC Championship e il Dp World Tour Championship di novembre.