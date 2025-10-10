Golf, Penge in testa in Spagna ma John Rahm risale la china

Seconda giornata dell’Open di Spagna ormai in archivio. Il più importante torneo dello stato iberico, che si sta giocando sui fairway del Club de Campo Villa de Madrid, vicino alla capitale, vede in testa dopo 36 buche il britannico Marco Penge, protagonista di un’ottima prestazione sia ieri che oggi. L’inglese si trova a guidare un leaderboard molto corto con un risultato totale di -9, avanti di appena un colpo su Joel Girrbach, Aaron Cockerill e Jeff Winther, fermi in T2 a -3.

Si avvicina alla vetta anche un ottimo Julien Guerrier che, insieme a Patrick Reed, Bernd Wiesberger, Joakim Lagergren, Daniel Brown e Alexander Levy, tocca la T5 a -7. Scivolato in 18esima posizione a pari merito a -4 Ugo Coussaud, ieri primo insieme a Sam Bairstow (anche lui finito nelle retrovie in T33 a -3. Stravolto, invece, lo score di Jon Rahm che ieri, dopo una giornata difficile in +1 ha portato in club house un -5 di giornata che lo ha portato a -4 sul totale in T18 insieme, tra gli altri, a Francesco Laporta, miglior azzurro in campi questa settimana dopo 36 buche.

Non sono riusciti a passare il taglio, invece, Andrea Pavan e Guido Migliozzi, gli altri due atleti presenti nei pressi di Madrid. Il loro score totale è di +2 con un taglio fissato in par. Il romano ha chiuso la sortita spagnola con due risultati in 69-75 mentre il vicentino in 72-72.

L’Open di Spagna questa settimana mette in palio 3,25 milioni di dollari e 5.000 punti per la Race to Dubai. Le occasioni per racimolare punti, tuttavia, non sono più tante, anzi. Dopo l’evento iberico si volerà prima in India e poi in Corea del Sud prima dei due eventi cruciali dell’anno: l’Abu Dhabi HSBC Championship e il Dp World Tour Championship.