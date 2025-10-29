Golf, Paratore e Celli per chiudere in bellezza nel Challenge Tour Grand Final, Mazzoli vuole il pass per il DP World Tour

I migliori golfisti del Challenge Tour si congedano dalla stagione cimentandosi nel Challenge Tour Grand Final. A Maiorca (Spagna) l’evento riservato ai primi 45 del ranking stagionale, con la carta per la prossima stagione del DP World Tour assegnata a coloro che ultimeranno l’annata tra i migliori 20 della classifica stagionale. Diversi atleti sperano di festeggiare proprio nella città delle Isole Baleari, altri invece sono già certi di aver centrato l’obiettivo.

Già sicuri del balzo nel circuito maggiormente prestigioso Renato Paratore e Filippo Celli. Gli azzurri si sono aggiudicati rispettivamente tre ed un torneo nell’arco di questo 2025. Per il romano splendido aprile con la doppietta negli Emirati Arabi Uniti, luogo in cui ha trionfato dapprima nell’UAE Challenge, poi nell’Abu Dhabi Challenge. Il golfista laziale ha completato il tris meno di un mese fa conquistando l’Hainan Open e vuole mettere il timbro su di una eccellente stagione.

Celli ha invece portato a casa The Dutch Futures e collezionato ben 5 top ten, mettendo assieme inoltre altri numerosi piazzamenti in top 20 e 30. Risultati che hanno concesso all’italiano di approdare a Maiorca con la sicurezza della sesta posizione del ranking e la spensieratezza di poter giocare senza l’ossessione del risultato. Dovrà invece fare il ragioniere Stefano Mazzoli, attualmente 18° con poco più di 40 punti da difendere dalla 21esima piazza occupata dal tedesco Anton Albers.

Presenti tutti i protagonisti della stagione con il numero uno J.T. Ritchie capofila. Il sudafricano svetta nel ranking a quota 1546.30 punti e può fregiarsi dei successi ottenuti al German Challenge, all’Open di Portogallo ed all’Italian Challenge Open. Ci si attende grande spettacolo anche dall’austriaco Maximilian Steinlechner e dagli scozzesi David Law e Daniel Young, con Paratore e Celli pronti ad inserirsi nella lotta alle posizioni di prestigio. Tee times del primo round previsto per giovedì alle 9.02.