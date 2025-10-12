Renato Paratore cala il tris nel Challenge Tour. L’azzurro la spunta al playoff nell’Hainan Open

Buone notizie per il golf italiano dal Challenge Tour. Renato Paratore conquista il terzo successo stagionale imponendosi nell’Hainan Open (montepremi 500.000 dollari), torneo cinese nato nel 2014 ed organizzato in collaborazione tra Challenge Tour, China Tour e PGA Tour of China. . Il golfista romano la spunta alle buche di playoff superando l’austriaco Maximilian Steinlechner.

Quarto round che si era chiuso con i due appaiati a quota -17 (271 colpi) dopo un acceso ed avvincente testa a testa. Terza piazza in solitaria con lo score di -15 per il francese Felix Mory. -14 e quarta posizione per il terzetto composto dallo spagnolo Garcia Sebastian Rodriguez, dal tedesco Jan Schneider, e dal padrone di casa Zheng Kai Bai. -13 e settima posizione per lo svedese Tobias Jonsson.

Sul percorso par 72 del Sanya Luhuitou Golf Club di Sanya (Hainan, Cina) completano la top ten all’ottavo posto con il punteggio di -12 l’olandese Lars van Meijel, il sudafricano Jovan Rebula, lo svedese Per Langfors, lo spagnolo Rocco Repetto e Stefano Mazzoli. Ultimo round altalenante per l’italiano, che mette a referto un -1 che lo relega fuori da un podio apparentemente alla portata sino alla tornata conclusiva. 38° infine Filippo Celli.

Per Paratore, ventottenne romano, il successo colto in Cina è il sesto nella carriera da professionista ed il terzo nel secondo circuito europeo per importanza in questa stagione dopo UAE Challenge ed Abu Dhabi Challenge. Nel Road to Mallorca Ranking l’azzurro fortifica la terza posizione con 1379 punti alle spalle del sudafricano J.C. Ritchie e dello scozzese David Law.