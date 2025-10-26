Golf: Michael Brennan prova la fuga nello Utah. Scende Francesco Molinari

Adesso sì, è tentativo definitivo di fuga per Michael Brennan al Bank of Utah Championship 2025. Sembra una storia da pazzi, invece è la realtà di un giocatore che quest’anno ha vinto tre volte sul PGA Tour Americas, e che ha già in tasca il pass per il Korn Ferry Tour 2026 dopo le ottime cose fatte vedere all’università (Wake Forest). Invece ora è davanti a tutti sul PGA Tour, quello vero, e con il suo -17 attuale può sognare due anni completi sul PGA Tour e posti al PGA Championship e al Players.

Il suo -7 è lo stesso di Matt McCarty, che continua a essere il più costante degli inseguitori a due colpi di distanza (-15). Da dietro, però, risalgono il filippino Rico Hoey e il taiwanese (Cina Taipei nome sportivo) Kevin Yu, che agganciano a -14, con una coppia di -8, Pierceson Coody, che invece resta su un -5.

Ma il miglior giro del giorno lo piazza Hayden Springer, che aggancia il danese Thorbjorn Olesen a -13 con un rampante -9, che sarebbe stato -10 senza il bogey alla buca 4 (e c’è anche l’eagle alla 5). Tra gli ottavi a -12 Justin Lower, David Ford e il canadese Ben Silverman.

Nonostante un -2 che non va poi male, Francesco Molinari paga il fatto che altri vadano meglio o molto meglio e scende dunque di 12 posizioni, collocandosi ora a -6 con il 46° posto. Già nota l’eliminazione di Matteo Manassero, certificata nella conclusione mattutina (per lo Utah) del secondo giro sospeso al venerdì.