Golf, Mazzoli al comando del Challenge Tour Grand Final dopo metà gara. Bene Paratore, Celli nelle retrovie

I migliori 45 golfisti della stagione del Challenge Tour continuano a darsi battaglia nell’appuntamento che chiude il 2025. Siamo infatti giunti al termine della seconda tornata del Challenge Tour Grand Final (montepremi 500mila euro), kermesse che assegna 20 carte fisse e 7 provvisorie per la prossima annata del DP World Tour. Dopo 36 buche Stefano Mazzoli continua ad impressionare positivamente. L’azzurro, 18° nel ranking e dunque a caccia di punti fondamentali in ottica salto di circuito, balza in vetta grazie ad un solido giro da -2 (4 birdie, 2 bogey).

L’italiano condivide la prima posizione provvisoria con lo score di -8 (136 colpi) con il francese Felix Mory, con gli scozzesi Daniel Young ed Euan Walker, ed infine con l’olandese Lars van Meijel. Sesta piazza in solitaria con il punteggio di -7 per lo scozzese David Law, che precede di una lunghezza il quartetto composto dall’inglese James Morrison, dallo spagnolo Rocco Repetto, dal norvegese Bard Skogen e dal nostro Renato Paratore. Il romano, già certo della carta per la prossima stagione del DP World Tour, si sta ben disimpegnando nell’ultimo torneo dell’annata.

Sul percorso par 72 del Club de Golf Alcanada la classifica è tuttavia corta con 32 golfisti che hanno virato con punteggi al disotto del par. Non saranno dunque concessi scivoloni e cali di tensione nei round decisivi, con Mazzoli che dovrà tenere alta la concentrazione e cementare il pass per il salto di categoria. -5 ed undicesima piazza infine per l’austriaco Maximilian Steinlechner, per il sudafricano Daniel van Tonder e per l’inglese Joshua Berry.

Sembra aver staccato la spina Filippo Celli, che può dormire sogni tranquilli in quanto il suo pass per il massimo circuito europeo è già al sicuro. L’azzurro è 38° con il punteggio di +1 dopo un altalenante round in cui ha siglato 5 birdie e commesso altrettanti bogey. Domani spazio al terzo giro che scremerà la classifica in vista della tornata conclusiva.