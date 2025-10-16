Golf: Lowry subito in testa in India, De Leo sogna e poi cala

Si è chiuso da pochi minuti il primo giro del DP World India Championship, di scena sui green del Delhi Golf Club di New Delhi e inserito all’interno del calendario del DP World Tour. La vetta della classifica è di uno scatenato Shane Lowry: l’irlandese, autore del putt decisivo per l’Europa nell’ultima Ryder Cup, non lascia nulla per strada: -8, otto birdie, nessun bogey, spettacolo a volontà.

Alle sue spalle, da soli, a -7 (con un bogey che gli nega la leadership) il giapponese Keita Nakajima e, a -6, il sudafricano Casey Jarvis, che però riesce ad andare su un percorso fatto di soli birdie per questo giovedì d’apertura.

Quarta posizione per tre: il primo dei padroni di casa, Rahil Gangjee, insieme al tedesco Jannik de Bruyn e allo spagnolo Jorge Campillo. Per tutti loro -5. Molto più ampia la quota degli uomini a -4: l’indiano Dhruv Sheoran, gli americani Brian Harman, Ben Griffin e Michael Kim, gli inglesi Luke Donald e Tommy Fleetwood (capitano europeo di Ryder Cup l’uno, colonna del Team Europe l’altro), il sudafricano Zander Lombard, il tedesco Marcel Schneider, l’olandese Joost Luiten e lo spagnolo Nacho Elvira. 17° a -3 Rory McIlroy.

Poteva esserci anche Gregorio De Leo in questa top ten. Anzi, se ci si fosse fermati alle prime 14 buche, sarebbe stato terzo a -6. Sfortunatamente, dalla 6 alla 9 (essendo lui partito dalla 10), arrivano quattro bogey consecutivi che lo fanno scendere fino al 28° posto a -2. 44°, invece, Andrea Pavan, che con il suo -1 si trova anche nel gruppo del norvegese Viktor Hovland. Guido Migliozzi parte da 99° a +2; la questione taglio sarà per lui un po’ complicata.