Golf, Il rookie Fisk sorprende tutti e vince il Sanderson Farms Championship

È il rookie Steven Fisk a vincere, al termine delle 72 buche regolamentari, il Sanderson Farms Championship, torneo che mette in palio 6 milioni di dollari di montepremi e 500 punti FedEx Cup Fall. E lo ha ha fatto con un’incredibile ultima giornata in -8 (9 i birdie e solo un bogey per lo statunitense domenica) per un totale complessivo di -24. Per Fisk, 28enne di Atlanta, si tratta della prima vittoria sul Tour maggiore.

Dietro, a -22, il sudafricano Garrick Higgo che ha resistito tuttanla settimana nella parte alta della classifica e non si è mai disunito o scomposto. Per lui 4 giornate in 65-66-67-68. In T3, invece, come pronosticato, il danese Rasmus Hojgaard che, dopo la presenza in Ryder Cup, si è presentato qui in Mississippi con la voglia di confermare il suo stato di forma. A -19, insieme all’europeo, anche Vince Whaley, anche lui partito fin da giovedì molto bene.

Chiudono la top 10 Bezuidenhout, Capan III e Montgomery a -17 in T6 e Redman e Cole in T9 a -16. Appena fuori, in T11, Tom Kim (uno dei più attesi questo week end) e il francese Victorn Perez. I due golfisti hanno chiuso il Sanderson Farms Championship a -15. Manassero e Molinari, i due italiano in campo questa settimana, non hanno passato il taglio e hanno mancato una chance importante per fare punti. Lo score sui due giorni è di -3 per il torinese e -2 per il veronese.

Adesso il PGA Tour toccherá il Giappone per il Baycurrent Classic a Yokohama. Dopodichè tornerà begli States per il Bank of Utah Championship di fine ottobre.