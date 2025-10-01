Golf, il PGA atterra in Mississippi. Molinari e Manassero pronti per il Sanderson Farms Championship

La Fall Season della FedEx Cup è ufficialmente nel clou. Il PGA tour, infatti, dopo la chiusura della Ryder Cup (vinta a fatica nei match play dall’Europa per 15-13), vola a Jackson, nel Mississippi, per il Sanderson Farm Championship, torneo che vale per l’esattezza 6 milioni di dollari e 500 punti. Qui, a difendere il titolo, sarà Kevin Ju, taiwanese 27enne passato professionista nel 2021 che l’anno scorso vinse ai playoff contro Beau Hossler il suo unico titolo in carriera sul tour maggiore.

In terra americana ci sarà anche un ospite d’eccezione. Il neo vincitore della Ryder Cup Rasmus Hojgaard ha deciso di prendere parte al torneo organizzato sui fairway del The Country Club of Jackson e di andare a caccia di qualche punto utile per la classifica finale del PGA Tour che verrà stilata a dicembre. Insieme al danese, tuttavia, ci saranno anche molti altri giocatori di rilievo. Tra questi, al via anche il canadese Mackenzie Hughes, il tedesco Stephan Jaeger, lo svedese Henrik Norlander, il finlandese Sami Valimaki e il coreano Tom Kim. Attenzione anche a Max Homa, che nella stagione autunnale è un pesce fuor d’acqua e si ritrova qui solamente perchè lo stato di forma non gli ha permesso di essere competitivo nella prima frazione (il miglior risultato è un T5 al John Deere Classic), e al fratello di Rasmus Nicolai Hojgaard.

Dentro anche i due italiani che hanno la carta per il PGA Tour: Matteo Manassero e Francesco Molinari. I due atleti azzurri sono lontani dai campi americani rispettivamente dal Wyndham Championship dei primi di agosto (quando Manassero non passò il taglio) e dal The Open championship (dove Molinari arrivò T63). In questo momento i due italiani ricoprono la 150esima posizione (il veronese) e 201esima piazza (il torinese) in FedEx Cup List mentre nella FedEx Cup Fall si ritrovano 154esimo e 203esimo.

Il torneo in questione rappresenta un’ottima occasione per la compagine del Belpaese di fare punti. La stagione volge, inevitabilmente verso la fine e ogni lasciata è persa. Dopo la toccata in Mississippi, il maggiore circuito americano si sposterà in Giappone per il Baycurrent Classic a Yokohama.