Golf, il Genesis Championship in Corea chiude la regular season del Dp World Tour. Pronti Migliozzi, Pavan e Laporta

Ultimo appuntamento della regular season sul Dp World Tour. Il circuito europeo si sposta, prima dell’Abu Dhabi HSBC Championship e del Dp World Tour Championship di Dubai, in Corea del Sud per il Genesis Championship, torneo che mette in palio 4 milioni di dollari e 5.000 punti Race to Dubai. A difendere il titolo sarà, in terra natia, Byeong Hun An, classe ’91 passato professionista nel 2011 e con 2 vittorie all’attivo sul Dp World Tour.

Giovedì il defending champion sarà in partenza con l’australiano Adam Scott e con il britannico Laurie Canter per cercare di ripetersi sui fairway del Woo Jeong Hills Country Club, Cheonan. I favoriti, oltre ai sopracitati, saranno sicuramente lo spagnolo Pablo Larrazabal, vincitore della prima edizione nel 2023, il connazionale Eugenio Chacarra, in arrivo in estremo oriente con una stagione molto positiva alle spalle, il cinese Hatong Li, il giapponese Keita Nakajima e il francese Ugo Coussaud, molto propositivo nelle ultime battute di questo 2025.

Per la compagine coreana, invece, si segnalano da tenere d’occhio sicuramente Sungjae Im e Si Woo Kim. Il primo ha ottenuto un ottimo 5° piazzamento a pari merito nel the Masters vinto da Rory McIlroy mentre il secondo è riuscito ad inanellare un T8 al US PGA Championship e un T5 al BMW PGA Championship dello scorso settembre. Da attenzionare anche Hideki Matsuyama, in partenza con il danese Neergaard-Petersen e il già citato Li. Il nipponico ha vinto in apertura di stagione al The Sentry e ha chiuso con T13 al BMW PGA Championship, T16 al The Open Championship e T21 al The Masters, dimostrando quanto sia capace di incidere quando conta.

Capitolo a parte per gli italiani. In gara, in Corea del Sud ci saranno Francesco Laporta, Andrea Pavan e Guido Migliozzi. Il pugliese si trova attualmente in 59esima posizione nella race to Dubai mentre i compagni si trovano rispettivamente in 82esima e in 79esima posizione.