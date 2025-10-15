Golf, Dp World Tour di ritorno in India. Al via anche McIlroy, Fleetwood e Hovland

Nuova settimana, nuovo torneo sul Dp World Tour. Il più importante circuito golfistico europeo vola, dopo aver chiuso la parentesi nel “vecchio continente” con la tappa spagnola vinta da Marco Penge nei pressi di Madrid, in India. Al via, infatti, il Dp World India Championship, evento che mette in palio 4 milioni di dollari e 5.000 punti Race to Dubai.

A Delhi, più precisamente al Delhi Golf Club, quella in scena da giovedì 16 ottobre sarà la prima edizione. Il penultimo evento della regular season (fra una settimana ci si sposterà infatti in Corea del Sud per l’ultimo torneo prima dello stretch finale e conclusivo del Dp World Tour con i due eventi negli Emirati Arabi Uniti) vedrà diversi campioni scendere in campo sul tee della 1. A partire da Rory McIlroy, accoppiato in partenza con Viktor Hovland e Ben Griffin (quest’ultimo in India per mantenere lo stato di forma siccome il PGA Tour è in pausa), per arrivare a Tommy Fleetwood che giocherà in partenza con Shane Lowry e il capitano della Ryder Cup Luke Donald. Per queste “stelle” il torneo risulta una vera e propria occasione, chiusa la stagione sul PGA Tour, per prepararsi all’Abu Dhabi HSBC Championship e al Dp World Championship di novembre, i due eventi conclusivi del maggiore circuito europeo.

Tra i tanti in campo questa settimana anche Thriston Lawrence, Keita Nakajima, Joost Luiten e Rafa Cabrera Bello. Non mancheranno, ovviamente, anche alcuni italiani. Per la compagine azzurra saranno della gara Gregorio De Leo, Andrea Pavan e Guido Migliozzi. I atleti nostrani ricoprono rispettivamente la 124esima, la 92esima e la 76esima posizione nella race to Dubai.

Il percorso del Delhi Golf Club è un par 72 lungo 6.318 metri. Il problema vero, più che gli ostacoli del campo, sarà il caldo. Sono previste punte fino a 33 gradi con tanta umidità.