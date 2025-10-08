Gli straordinari di Jasmine Paolini: singolare e doppio nello stesso giorno a Wuhan. Corsa a n.1 e Finals

Jasmine Paolini sarà chiamata a giocare due partite nella stessa giornata al torneo WTA 1000 di Wuhan: giovedì 9 ottobre scenderà in campo sul cemento della località cinese per disputare l’ottavo di finale sia in singolare che in doppio insieme a Sara Errani. Un vero e proprio tour de force per la tennista toscana: in singolare sta inseguendo la qualificazione alle WTA Finals e il duello a distanza con la kazaka Elena Rybakina è sempre più in acceso; in doppio sta dando la caccia al numero 1 della graduatoria internazionale.

In singolare affronterà la danese Clara Tauson nel terzo match previsto sul Campo Centrale a partire dalle ore 05.00 e non inizierà prima delle ore 08.30. In doppio, invece, appuntamento sul Campo 1, quinto match a partire dalle ore 05.00 contro la canadese Bianca Andreescu e la cinese Yue Yuan. Di seguito il calendario degli impegni di Jasmine Paolini al WTA 1000 nella giornata di giovedì 9 ottobre.

CALENDARIO PAOLINI A WUHAN 9 OTTOBRE

Giovedì 9 ottobre

Terzo match dalle ore 05.00 e non prima delle ore 08.30 Jasmine Paolini vs Clara Tauson – Diretta tv su Supertennis; Sky Sport Uno/Sky Sport Tennis/Sky Sport Arena. In precedenza, a partire dalle ore 05.00 sul Campo Centrale, si giocheranno nell’ordine: Alexandrova-Pegula, Sabalenka-Samsonova (ore 06.30). Al terminerà, e non prima delle ore 08.30, toccherà a Paolini.

Quinto match dalle ore 05.00 Sara Errani/Jasmine Paolini vs Bianca Andreescu/Yue Yuan – Diretta tv su Supertennis; Sky Sport Uno/Sky Sport Tennis/Sky Sport Arena. In precedenza, a partire dalle ore 05.00 sul Court 1, si giocheranno nell'ordine: Jovic-Siniakova, Siegemund-Frech (non prima delle ore 06.00), Noskova-Rybakina (non prima delle ore 09.00), Andreeva/Shnaider-Siegemund/Stollar (dopo "suitable rest" per impegno precedente di Siegemund). Al termine, e dopo "suitable rest" (per impegno precedente di Paolini), toccherà alle azzurre.

PROGRAMMA PAOLINI A WUHAN: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati. Il canale dettagliato di Sky verrà definito in prossimità dell’evento.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.