Gli avversari di Musetti ancora in corsa per le ATP Finals e i punti di vantaggio da gestire

In attesa di capire se Novak Djokovic si presenterà o meno a Torino, Lorenzo Musetti occupa attualmente nella Race l’ultima posizione utile per la qualificazione alle ATP Finals 2025 quando mancano ancora in calendario il Masters 1000 di Parigi in corso di svolgimento ed i due ATP 250 (di Atene e Metz) previsti nella prossima settimana.

Il 23enne toscano si trova in questo momento all’ottavo posto della Race con 3685 punti, in scia ad un terzetto che va dai 3845 punti di Taylor Fritz ai 3745 di Alex de Minaur passando per i 3780 di Ben Shelton, ma soprattutto con un vantaggio interessante seppur non ancora decisivo nei confronti del suo primo inseguitore Felix Auger-Aliassime, 9° con 3205.

Il canadese ha un distacco di 480 punti dalla zona qualificazione, quindi dovrà arrivare perlomeno in semifinale a Parigi per regalarsi una minima chance di ingresso nella top8 (magari vincendo a Metz settimana prossima) anche in base ai risultati di chi gli sta davanti. Classifica alla mano, ci sono poi altri quattro tennisti aritmeticamente ancora in corsa per accedere alle ATP Finals di Torino.

Assenti per infortunio e dunque fuori dai giochi Jack Draper e Holger Rune, rispettivamente 10° e 12° della Race, possono ancora sperare in un clamoroso ribaltone nell’ordine Casper Ruud (11° con 2835 punti, a -850 da Musetti), Daniil Medvedev (13° con 2570), Alejandro Davidovich Fokina (14° con 2565) e Alexander Bublik (15° con 2520).