Gli arabi sbarcano in grande stile nel circuito ATP: ufficiale un Masters1000 in Arabia Saudita!

C’è l’ufficialità. ATP e SURJ Sports Investment, una società del PIF (fondo sovrano dell’Arabia Saudita), hanno annunciato oggi il lancio di un nuovissimo torneo della categoria ATP Masters 1000, che si terrà per l’appunto in territorio saudita.

In questo modo l’Arabia Saudita diventerà il decimo Paese ospitante di un 1000, unendosi ai nove tornei già esistenti di Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid, Roma, Toronto/Montreal, Cincinnati, Shanghai e Parigi. Il torneo, in questione, ci sarà nel 2028.

L’accordo segna una nuova era per il tennis mondiale e una grande trasformazione sportiva nella nazione menzionata, potendo garantire di nomi celebri di questo sport e regalando agli appassionati un’esperienza nuova e nel tennis. L’ATP ha sottolineato l’impegno a lungo termine di PIF nel plasmare il futuro dello sport con racchetta e pallina in ambito mondiale, rafforzando anche la posizione dell’Arabia Saudita come principale centro sportivo e di intrattenimento a livello internazionale. Una partnership strategica tra PIF e ATP, che include PIF come naming partner ufficiale del PIF ATP Rankings (nonché del ranking WTA).

Un cambiamento che nei fatti si era già avvertito da tempo e in cui la famosa esibizione “Six Kings Slam” a Riad, con Jannik Sinner protagonista, è stato un altro passaggio verso quello che sarà il primo Masters1000 saudita della storia del tennis.